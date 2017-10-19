الوزيران حصاد والصمدي في افتتاح النواة الجامعية لمدينة القصر الكبير

العلم: القصر الكبير – محمد كماشين

حل بعد زوال يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 وفد وزاري يتكون من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، وكاتب الدولة في التعليم العالي خالد الصمدي، رفقة عامل صاحب الجلالة على إقليم العرائش، ومدير أكاديمية طنجة تطوان الحسيمة للتربية والتكوين، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي ومدير مديرية العرائش للتعليم، والسادة برلمانيي الإقليم، ورئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير ونوابه، وعدد من المسؤولين المركزيين والجهويين والمحليين……

جولة الوفد الوزاري بالنواة الجامعية، شملت كافة مرافق النواة من مدرجات، ومكتبة، وقاعة للاجتماعات، وأخرى للمعلوميات.

الوفد توجه مباشرة لإعدادية طارق بن زياد، وهناك أعطيت له شروحات بيانية تتعلق بمشروع التأهيل المندمج للمؤسسات على صعيد إقليم العرائش لسنة 2017 والذي حددت كلفته في : 44.845.900.00، مع عرض نموذج تأهيل مدرسة ابن خلدون كإرث تاريخي محلي ومعلمة تربوية.

الجميع توجه لزيارة مدرسة ابن خلدون، فمدرسة مولاي رشيد الابتدائية وهناك تم الوقوف على تجربة الشراكة التي تربط جمعية فضاء الاندلس بالمؤسسة والتي أثمرت إعداد منتوجات – قدمت نماذج منها- تهدف إلى استثمار النفايات لتصبح ذات بعد جمالي تربوي….بعد ذلك زار الوفد بعض الفصول الدراسية للمؤسسة ليقف على سير العملية التربوية بها ، مشجعا كافة الاطر العاملة تربوية منها وإدارية.

المحطة الأخيرة من الجولة الوزارية كانت لموقع بناء الكلية المتعددة الاختصاصات / القصر الكبير طريق العرائش.