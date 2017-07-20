الوردي يقدم لائحة نصائح للحجاج المغاربة لاجتناب داء “الكوليرا”

العلم الإلكترونية

دعت وزارة الصحة كافة المغاربة، المرشحين لأداء مناسك الحج هذه السنة، إلى اتخاذ اجراءات وقائية لاجتناب احتمال الإصابة بداء الكوليرا.

وأفادت وزارة الوردي، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه على الرغم من احتمال الإصابة بهذا الداء، خلال موسم الحج، يبقى ضئيلا جدا، نظرا إلى الإجراءات الاحترازية، المتخذة من طرف السلطات السعودية لتفادي ظهور، وانتشار هذا المرض، إلا أنه، ومن باب المزيد من الحيطة، والحذر، فإنها تنصح المغاربة بالالتزام بعدد من النقط، أهمها:

الاهتمام بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون، قبل وبعد، إعداد الطعام، وتناوله، وكذلك بعد استعمال المرحاض، واستهلاك المياه الصالحة للشرب من الأماكن المراقبة من طرف السلطات المحلية، المختصة، أو تناول المياه المعبأة صناعيا، وغسل الخضر، والفواكه بشكل جيد قبل استهلاكها، وأيضا التخلص من الفضلات، والنفايات على نحو آمن، ووضعها في الأماكن المخصصة لذلك، والامتناع عن تناول الطعام المكشوف، والمشكوك في مصدره، أو الذي لا يحترم الشروط الصحية.

كما تهيب وزارة الصحة الحجاج الميامين بزيارة إحدى نقط البعثة الصحية المغربية ،عند ظهور أي أعراض مرضية، خصوصا في حالة الاسهال الحاد، التقيؤ، آلام البطن.

ومن جهة أخرى، فإن الوزارة اتخذت جميع التدابير، والإجراءات اللازمة، وعملت على تعبئة أعضاء البعثة الصحية المغربية المرافقة للحجاج من أجل مواجهة أي طارئ صحي حماية لصحة، وسلامة الحجاج الميامين.

وتجدر الإشارة إلى أن داء الكوليرا هو مرض بكتيري مُعد، ينتقل عن طريق الأيدي والمياه، والأطعمة الملوثة، ويُـصيب الجهاز الهضمي، وبصفة خاصة الأمعاء الدقيقة، حيث يجعلها تفرز السوائل، والأملاح بكميات كبيرة جدا، ما قد يتسبب بسرعة في الاجتفاف.