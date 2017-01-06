لم يكشف البلاغ الصادر في الموقع الرسمي للوداد البيضاوي عن مكان وموعد انعقاد الجمع العام السنوي لفرع كرة القدم للموسم الرياضي 2015-2016، المقرر إقامته يوم الجمعة 6 يناير 2017، وقال البلاغ إن إدارة النادي قد فتحت باب تسجيل طلبات الاعتماد ابتداء من يوم الثلاثاء 3 يناير إلى غاية الخميس 5 يناير على الساعة الثانية بعد الظهر، مضيفا أن تسليم شارة الاعتماد سيتم اليوم اليوم الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمركب الحاج محمد بن جلون، دون إشارة لمكان وتوقيت الجمع العام.

وسيكون على رئيس الوداد إقناع أعضاء النادي وجماهير الفريق بأسباب تأجيل الجمع لأكثر من مرة ،كما سيكون عليه كشف الكيفية التي سيتم من خلالها الانفصال عن المدرب ديسابر الذي أكد في تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي أنه لا يزال المدرب الرسمي للوداد.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد تحفظت على المكافأة المالية الموجهة للوداد وقدرها 200 ألف دولار والتي تمثل عائدات النقل التلفزي لمباريات البطولة الاحترافية بسبب تأخره في عقد جمعه العام.