الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تدين تغطية الـ BBC ووكالة رويترز لحادث الواحات

العلم الإلكترونية

وجهت الهيئة العامة للإستعلامات، وهي مؤسسة اعلامية مصرية، إحتجاجاً شديد اللهجة الى كل من وكالة رويترز وشبكة BBC ، وأبدت ملاحظات جوهرية على ما قامت بنشره كل منهما حول حادث الواحات الارهابي، وأدانت الهيئة بشكل واضح تغطيتهما غير الدقيقة لهذا الحادث، وطالبت الـ BBC ووكالة رويترز وغيرهما من وسائل الإعلام التي اعتمدت على ما أسمته “مصادرها الخاصة”، بنفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا وتأكيد الأرقام الرسمية الواردة في بيان وزارة الداخلية المصرية حول الحادث.

وقال الهيئة انه فى ظل الحرب التى تخوضها مصر دفاعاً عن شعبها وشعوب العالم ضد الأرهاب الدموى الذى يضرب فى كل مكان، نشرت كل منهما ان عدد الشهداء من قوات الشرطة قد بلغ 52 شهيداً منهم 23 ضابطاً بحسب رويترز، و18 بحسب BBC، استنادا الى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها.

والحقيقة انه لا يجوز من الناحية المهنية باثنتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة أبرزها:

اولا: الاستناد الى ما أسمياه بمصادر أمنية لم تحددها، بينما لم تنتظر أي منهما أو تلجأ الى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات الحقيقية. ويخالف هذا القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات الإرهابية، التي قد تستلزم مواجهتها الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان المعلومات الرسمية عن نتائجها.

ثانيا: تعمد التلاعب في نص البيان الرسمي الأول لوزارة الداخلية والذي يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال الشرطة “بالعناصر الإرهابية”. فقد أضافت الـ BBC العربية بداخل النص المفترض أنه منقول حرفياً، جملة: “العناصر التي وصفتها بالإرهابية”، أي وزارة الداخلية، وهو ما يعد تلاعباً بنص منقول يتحمل قائله مسئوليته، كما يوحي هذا من ناحية أخرى بأن الـ BBC العربية لا توافق على وصف هذه العناصر الإجرامية بالإرهابية. وقد قامت الـ BBC الإنجليزية ووكالة رويترز باللغة الإنجليزية باستبدال مصطلح “الإرهابيين”، الذي لا يوجد غيره من حيث الدقة والواقعية لوصف تلك العناصر، بمصطلح “المقاتلين” الذي يمكن أن يعطي باللغة الإنجليزية إيحاءات إيجابية للقارئ.