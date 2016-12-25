النقل الحضري بوجدة يتعزز بانطلاق خدمات الشركة الجديدة “موبيليس”

• وجدة: محمد بلبشير

أعطى الدكتور عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة إلى جانب والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد يوم الجمعة 23 دجنبر 2016 انطلاقة خدمات الشركة الجديدة ” موبليس” التي حازت على التدبير المفوض للنقل العمومي بمدينة وجدة. و نظمت جماعة وجدة بتنسيق مع شركة الحافلات الجديدة حفلا رسميا بحضور أعضاء المجلس والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وباشا المدينة بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لشركة ” موبيليس ” وأعضاء إدارته. وعاين الوفد الرسمي الحافلات الجديدة التي تم عرض بعض منها بشارع محمد الخامس. و تفقد المسؤولون نوعية الأجهزة والخدمات التي ستقدمها الشركة لزبنائها. واعتبر والي جهة الشرق دخول هذه الشركة بمثابة قيمة مضافة لمدينة وجدة وساكنتها. و لم يخايله شك أثناء كلمته بأن الشركة وأسطولها النوعي سيغير معالم المرفق بصفة كلية. و ثمن دور المجلس وأعضائه، و شكر في الوقت نفسه أصحاب المشروع الاستثماري على ثقتهم في اختيار عاصمة الشرق. من جانبه أشاد حجيرة رئيس جماعة وجدة بهذا التحول الذي تشهده المدينة خاصة في قطاع النقل الذي كان يشكو عدة مشاكل . و بدخول شركة موبيليس، يقول رئيس الجماعة أن قطاع النقل الحضري بوجدة سيعرف قفزة نوعية ، بفضل الأسطول الجديد الذي يتمتع بتقنيات حديثة وتكنولوجية عالية. وأعطى أمثلة من بينها الولوجيات من أجل تيسير حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفير الحافلات على خدمة الانترنيت، و جهاز مكيف ، و كاميرات مراقبة لتأمين سلامة الركاب . و تمنى الرئيس في نهاية كلمته استمرار الشركة بنفس الخدمات والجودة طيلة مدة تدبيرها للنقل الحضري بوجدة.

أما الرئيس المدير العام لشركة ” موبيليس ” فتحدث عن التجربة الكبيرة التي راكمتها مجموعة شركته بعدة مدن، و تم توظيف الخبرة المكتسبة وتنزيلها بشكل متطور بمدينة وجدة. و أشار السيد علي مطيع أن الانطلاقة ستكون بسبعين حافلة من النوع العالي، مزودة بأحدث التكنولوجيات في مجال السلامة والراحة واحترام البيئة. و ستؤمن الحافلات خدمات تستجيب لتطلعات و انتظارات الساكنة و المسؤولين.

وفي نهاية الحفل قام المسؤولون وأعضاء المجلس و ممثلو الصحافة الوطنية و الجهوية و الالكترونية عبر الحافلة داخل المدينة للوقوف عن كثب على مميزات ونوع الخدمات .

ومعلوم أن شركة ” موبيليس ” ستشرع في الخدمة الفعلية يوم فاتح يناير 2016 . والتاريخ المذكور يتزامن مع انتهاء عقد شركة ” الشرق “. وستتولى الشركة الجديدة ” موبيليس ” تغطية خطوط المدينة، بالإضافة إلى 5 خطوط خارج المدار الحضري لوجدة : خط وجدة – بني درار، خط يصل إلى المستشفى الايكولوجي ( طريق جرادة)، خط يؤدي إلى مدخل الطريق السيار المتجه نحو الغرب، وخط مفتوح إلى غاية جبل الحمراء( ناحية سيدي يحي).

وستتكلف مصلحة النقل الحضري بجماعة وجدة بتلقي أي شكاية تهم مرفق النقل الحضري، و ستدمج المصلحة ( الشكايات و الاقتراحات) في تعديل شبكة النقل الذي تشتغل عليه الجماعة في إطار المخطط المديري للتنقلات الحضرية بوجدة.