النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندد بقمع زملاء بالحسيمة.. !

الرباط: رانية الناجح

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها إزاء السلوكات المشينة التي تعرض لها كثير من الزملاء الصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة. وجاء في بلاغ لها تلقت “العلم” نسخة منه، أن قوات الأمن أصرت على منع كثير من الصحفيين من الوصول إلى مكان الحادث، بل أكثر من ذلك خاطبتهم بلغة تفتقد إلى اللباقة.

في هذا السياق، أعربت النقابة عن متابعتها باهتمام كبير اعتقال الزميل حميد المهداوي مدير موقع “بديل”. وخلافا لكل ما تروج له بعض الأوساط، أكدت المعطيات التي توفرت لدى النقابة أن الشرطة اعتقلت المعني بالأمر من داخل سيارته وليس من ساحة المسيرة. وردا على ذلك، فإن النقابة تلح على ضرورة إطلاق سراح جميع النشطاء الإعلاميين الذين اعتقلوا أثناء تغطيتهم لفعاليات حراك الريف.

كما أكدت النقابة بشدة، على متابعتها للتطورات المتعلقة بهذا الموضوع بما يجب من مسؤولية واهتمام. ونظرا للخطورة التي تكتسيها سلوكات بعض الأفراد من خلال استهدافهم للصحافيين، فإن النقابة تدعو بإلحاح إلى وضع حد لهذه التصرفات واحترام العمل الصحافي.