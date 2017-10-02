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النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

 

 

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

  • العلم الإلكترونية: متابعة

 

من المقرر أن يتم النطق غداً الثلاثاء، بالحكم في القضية التي يتابع فيها الزميل عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي يتابع بوصفه مديرا لجريدة العلم، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية بسبب مقال حول الفساد الانتخابي.

 

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

 

وكانت النقابة قد تابعت أطوار هذا الملف، مسجلة جملة من الخروقات التي حصلت فيه، من قبيل متابعة الزميل عبد الله البقالي على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية بدل القانون الجاري به العمل حاليا وعدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج والأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام ورفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض.

 

ممثلو وسائل الإعلام بوجدة و جهة الشرق يتضامنون مع الزميل عبد الله البقالي نقيب الصحفيين

ممثلو وسائل الإعلام بوجدة وجهة الشرق يتضامنون مع الزميل عبد الله البقالي نقيب الصحفيين

 

وأدانت النقابة غياب مقومات وشروط المحاكمة العادلة، لذلك طالبت بإيقاف المتابعة، واعتبرتها شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة وتمثل استهدافا لجميع المهنيين، وهو الموقف الذي حظي بالتجاوب الواسع مع النقابة ورئيسها وطنيا، من لدن هيئات وفعاليات حقوقية ومكونات عديدة للمجتمع المدني، ودوليا، من طرف الفيدرالية الدولية للصحفيين والاتحاد العام للصحافيين العرب وفعاليات وشخصيات أخرى.

 

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

 

وتنتظر النقابة تبرئة الزميل عبد الله البقالي، لكل الأسباب التي وردت أعلاه وتجاوباً مع الحجج الدامغة التي أدلى بها الدفاع في مرافعاته القيمة.

 

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

 

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

 

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنتظر تبرئة رئيسها الزميل عبد الله البقالي

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