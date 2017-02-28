النفط يرتفع مع تعزز ثقة المستثمرين

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق الدولية خلال تعاملات الاثنين، مستفيدة من ثقة المستثمرين بشأن مستقبل الأسعار لكن ارتفاع الإنتاج الأمريكي جاء ليحد من المكاسب.

وعند الساعة 10:53 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند سعر 56.54 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعا بـ55 سنتا مقارنة مع آخر تسوية.

وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية الأمريكية أن المضاربين زادوا رهاناتهم على حدوث موجة صعود للعقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى قياسي في ظرف أسبوع حتى منتصف فبراير، متوقعين صدور بيانات جديدة الاثنين.

ومطلع السنة الجارية، كشفت وكالة الطاقة الدولية أن نسبة التزام أوبك بمقتضيات اتفاق خفض الإنتاج، بلغت نسبة قياسية هي 90 في المائة، وهو ما عزز الثقة بشأن ارتفاع الأسعار.