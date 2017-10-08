النفخ في نقط المراقبة المستمرة يدفع حصاد لمعاقبة 32 ثانوية بالتعليم الخاص

الرباط: العلم

أسر كثيرة باتت منذ سنوات تلجأ الى نقل أولادها من ثانويات التعليم العمومي الى الثانويات الخاصة للتخلص من هاجس نقط المراقبة المستمرة التي تشكل نسبة 25 في المائة من نقط الباكلوريا، والتي تكون السبب في اضعاف معدلات الكثير من تلاميذ التعليم العمومي، وتفوق تلاميذ القطاع الخاص، وللحد من هذا الحيف أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها أنها اتخذت عدة قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، ثبت في حقها تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.

وأشار البلاغ الى ان الوزارة “لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية في حق كل مؤسسة تعليمية سيثبت في حقها تجاوزات من هذا القبيل”.

وجاء هذا القرار حسب نفس البلاغ “بعد تعميق البحث وتحليل نتائج امتحانات البكالوريا بهذه المؤسسات التعليمية، أسفرا عن تسجيل فروقات في متوسط النقط المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ بين مكون المراقبة المستمرة من جهة، ومكوني الامتحان الجهوي والامتحان الوطني من جهة أخرى، تفوق 10 نقط كمتوسط على صعيد المؤسسة ككل”.

وفي خطوة لمنع إعادة نفس الخروقات اكدت وزارة حصاد في بلاغها ان الوزارة ستعمل على عدم السماح لهذه المؤسسات بمسك نقط المراقبة المستمرة في منظومة “مسار”، إلى حين تأكد المفتشين من صدقية النقط المحصل عليها من لدن التلميذات والتلاميذ”.