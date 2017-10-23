النعم ميارة يحذر من تصاعد قوة الباطرونا ويعتبر مصلحة الطبقة الشغيلة خطا أحمر

في الملتقى الوطني الأول لكتاب الاتحادات والجامعات والنقابات الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.. النعم ميارة: لا جديد يحمله مشروع قانون المالية لفائدة المأجورين

لازيادة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬ولا‭ ‬رفع في‭ ‬قيمة‭ ‬التعويضات‭ ‬العائلية

العلم: الرباط

أكد‭ ‬الأخ‭ ‬النعم‭ ‬ميارة‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬لن‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لفائدة‭ ‬الطبقة‭ ‬الشغيلة‭ ‬سواء‭ ‬بالقطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الخاص،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استنتجه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬أخيرا‭ ‬برئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬العثماني‭.‬

وأضاف‭ ‬الأخ‭ ‬ميارة‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬أشغال‭ ‬الملتقى‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكتاب‭ ‬الاتحادات‭ ‬والجامعات‭ ‬والنقابات‭ ‬الوطنية‭ ‬ببوزنيقة‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬المالية‭ ‬لايستجيب‭ ‬لحجم‭ ‬تطلعات‭ ‬الطبقة‭ ‬الشغيلة،‭ ‬اذ‭ ‬لم‭ ‬يتضمن‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬أو‭ ‬الرفع‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬التعويضات‭ ‬العائلية‭ ‬أو‭ ‬التخفيض‭ ‬الضريبي،‭ ‬باعتبار‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬الأربع‭ ‬أمام‭ ‬طاولة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭.‬

وحذر‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬تصاعد‭ ‬قوة‭ ‬الباطرونا‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬مراجعة‭ ‬مدونة‭ ‬الشغل‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالحها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المأجورين‭ ‬وبالتالي‭ ‬اعتبر‭ ‬الأخ‭ ‬ميارة‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬خطا‭ ‬أحمر‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬نقابة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬بتجاوزه،‭ ‬وهي‭ ‬مستعدة‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وحزم‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الشغيلة‭ ‬أمام‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬الباطرونا‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مكان‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدونة‭. ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬النقابة‭ ‬لا‭ ‬ترفع‭ ‬شعار‭ ‬االرفض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الرفضب‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬اصلاح‭ ‬الشوائب‭ ‬التي‭ ‬تعتري‭ ‬هذه‭ ‬المدونة‭ ‬التي‭ ‬عمرت‭ ‬لسنوات‭ ‬تقتضي‭ ‬فتح‭ ‬حوار‭ ‬مسؤول‭ ‬وصريح‭ ‬بين‭ ‬النقابات‭ ‬والحكومة‭ ‬والباطرونا،‭ ‬وألا‭ ‬يطغى‭ ‬طرف‭ ‬على‭ ‬الآخر‭ ‬بغية‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬الأخير‭ ‬بمدونة‭ ‬عصرية‭ ‬وذات‭ ‬قيمة‭.‬

ولم‭ ‬يفت‭ ‬الأخ‭ ‬ميارة‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬نقابة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬بمضامين‭ ‬خطاب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الخريفية‭ ‬للبرلمان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬كرامة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وخاصة‭ ‬ما‭ ‬تعلق‭ ‬بالجانب‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وتأكيده‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬مبدإ‭ ‬ربط‭ ‬المسؤولية‭ ‬بالمحاسبة،‭ ‬ووضع‭ ‬مشروع‭ ‬جديد‭ ‬للتنمية،‭ ‬والعناية‭ ‬بفئة‭ ‬الشباب‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬شدد‭ ‬الأخ‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬انخراط‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنحى‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬ظروف‭ ‬عيش‭ ‬المغاربة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الطبقة‭ ‬ذات‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬ووضع‭ ‬خلية‭ ‬للتفكير‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬إغناء‭ ‬النموذج‭ ‬التنموي‭ ‬الذي‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬باقتراحات‭ ‬وتصورات‭ ‬مفيدة‭ ‬وبأهداف‭ ‬محددة‭.‬

وأشار‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬120‭ ‬فرد‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬الكتاب‭ ‬الإقليميين‭ ‬والكتاب‭ ‬العامين‭ ‬للجامعات‭ ‬والنقابات‭ ‬الوطنية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬،‭‬فرصة‭ ‬ثمينة‭ ‬للخروج‭ ‬بخلاصات‭ ‬أساسية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬للاتحاد‭ ‬سنة ‬2018‭ ‬، ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬اللقاءات‭ ‬التواصلية‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬كل‭ ‬مكونات‭ ‬هذه‭ ‬النقابة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬للشغيلة‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الملتقى‭ ‬يهدف‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬أساسية،‭ ‬وهي‭ ‬تشخيص‭ ‬وضعية‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالوقوف‭ ‬على‭ ‬مكامن‭ ‬القوة‭ ‬والخلل،‭ ‬ووضع‭ ‬برنامج‭ ‬للعمل‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬الهياكل‭ ‬وضخ‭ ‬دماء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬الإقليمية‭ ‬والجهوية‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬انسجام‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد،‭ ‬وكذلك‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستجدات‭ ‬والمفاوضات‭ ‬الجماعية‭ ‬بما‭ ‬يمهد‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬جماعية‭ ‬أساسية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للشغيلة‭ ‬ومنخرطي‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تبقى‭ ‬ضرورية‭ ‬للسلم‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والرفع‭ ‬من‭ ‬الوعي‭ ‬النقابي‭ ‬لدى‭ ‬عمال‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بدرجة‭ ‬أولى‭.‬

وأضاف‭ ‬الأخ‭ ‬النعم‭ ‬ميارة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬مساره‭ ‬على‭ ‬السكة‭ ‬الصحيحة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتجسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعامل‭ ‬مختلف‭ ‬الفرقاء‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬كمؤسسة‭ ‬قائمة‭ ‬الذات،‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬هيكلة‭ ‬جذرية،‭ ‬حاثا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬الحاضرين‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ولوج‭ ‬قطاعات‭ ‬مهنية‭ ‬لم‭ ‬يلجها‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد،‭ ‬وإعطاء‭ ‬صورة‭ ‬حقيقية‭ ‬وإيجابية‭ ‬على‭ ‬التغيير‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النقابة‭ ‬العتيدة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬اليوم‭ ‬ثاني‭ ‬قوة‭ ‬نقابية‭ ‬بالمغرب،‭ ‬لأنها‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التقطيع‭ ‬الترابي‭ ‬الجهوي‭ ‬للمملكة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬نقل‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الجهوي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬شراكات‭ ‬واتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬الجهوية‭.‬

العلم الإلكترونية: المخرجة الإعلامية – حكيمة الوردي