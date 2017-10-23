النعم ميارة يحذر من تصاعد قوة الباطرونا ويعتبر مصلحة الطبقة الشغيلة خطا أحمر
في الملتقى الوطني الأول لكتاب الاتحادات والجامعات والنقابات الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.. النعم ميارة: لا جديد يحمله مشروع قانون المالية لفائدة المأجورين
لازيادة في الأجور ولا رفع في قيمة التعويضات العائلية
- العلم: الرباط
أكد الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة لن تقدم أي شيء لفائدة الطبقة الشغيلة سواء بالقطاع العام أو الخاص، وهو ما استنتجه من خلال اللقاءات الأولية التي جمعته أخيرا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأضاف الأخ ميارة خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني الأول لكتاب الاتحادات والجامعات والنقابات الوطنية ببوزنيقة مساء الجمعة 20 أكتوبر أن مشروع المالية لايستجيب لحجم تطلعات الطبقة الشغيلة، اذ لم يتضمن أي زيادة في الأجور أو الرفع من قيمة التعويضات العائلية أو التخفيض الضريبي، باعتبار هذه الأمور تبقى في مقدمة المطالب التي وضعتها المركزيات النقابية الأربع أمام طاولة رئيس الحكومة.
وحذر الكاتب العام من تصاعد قوة الباطرونا التي تدفع نحو مراجعة مدونة الشغل بما يخدم مصالحها على حساب المأجورين وبالتالي اعتبر الأخ ميارة هذه المسألة خطا أحمر لن تسمح نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتجاوزه، وهي مستعدة بكل قوة وحزم للدفاع عن مصالح الشغيلة أمام الشروط التي ترغب الباطرونا في إيجاد مكان لها في هذه المدونة. مضيفا أن النقابة لا ترفع شعار االرفض من أجل الرفضب فقط، وإنما ترى أن اصلاح الشوائب التي تعتري هذه المدونة التي عمرت لسنوات تقتضي فتح حوار مسؤول وصريح بين النقابات والحكومة والباطرونا، وألا يطغى طرف على الآخر بغية الخروج في الأخير بمدونة عصرية وذات قيمة.
ولم يفت الأخ ميارة التعبير عن اعتزاز نقابة الاتحاد العام بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، من خلال دعوته إلى الحرص على كرامة المواطنين، وخاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي، وتأكيده مجددا على مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع مشروع جديد للتنمية، والعناية بفئة الشباب. ومن هذا المنطلق شدد الأخ الكاتب العام على ضرورة انخراط الاتحاد في هذا المنحى عبر تقديم كل ما من شأنه الاسهام في تحسين ظروف عيش المغاربة، وفي مقدمتهم الطبقة ذات الدخل المحدود، ووضع خلية للتفكير في كيفية إغناء النموذج التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك باقتراحات وتصورات مفيدة وبأهداف محددة.
وأشار الكاتب العام إلى أن هذا الملتقى الذي يضم 120 فرد يمثلون مختلف الكتاب الإقليميين والكتاب العامين للجامعات والنقابات الوطنية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،فرصة ثمينة للخروج بخلاصات أساسية يمكن أن تشكل خارطة طريق للاتحاد سنة 2018 ، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا الملتقى يدخل في صلب اللقاءات التواصلية المستمرة التي تجمع كل مكونات هذه النقابة لما فيه خير للشغيلة.
وأردف قائلا إن الملتقى يهدف بالأساس إلى بلوغ ثلاثة محاور أساسية، وهي تشخيص وضعية الاتحاد بالوقوف على مكامن القوة والخلل، ووضع برنامج للعمل بما يؤدي إلى تجديد الهياكل وضخ دماء جديدة في المكاتب الإقليمية والجهوية والجامعات في انسجام تام مع القانون الأساسي للاتحاد، وكذلك الوقوف على مختلف المستجدات والمفاوضات الجماعية بما يمهد إلى اتفاقات جماعية أساسية بالنسبة للشغيلة ومنخرطي الاتحاد العام التي تبقى ضرورية للسلم الاجتماعي، والرفع من الوعي النقابي لدى عمال القطاع الخاص بدرجة أولى.
وأضاف الأخ النعم ميارة أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدأ في شق مساره على السكة الصحيحة، وهو ما يتجسد من خلال تعامل مختلف الفرقاء مع الاتحاد كمؤسسة قائمة الذات، والشروع في عملية هيكلة جذرية، حاثا في هذا الباب الحاضرين على المزيد من البذل من أجل ولوج قطاعات مهنية لم يلجها الاتحاد بعد، وإعطاء صورة حقيقية وإيجابية على التغيير الذي حصل في هذه النقابة العتيدة التي تعتبر اليوم ثاني قوة نقابية بالمغرب، لأنها تتماشى مع التقطيع الترابي الجهوي للمملكة، وبالتالي نقل الحوار الاجتماعي من المركز إلى المستوى الجهوي، والعمل على الدخول في شراكات واتفاقيات مع المجالس الجهوية.
العلم الإلكترونية: المخرجة الإعلامية – حكيمة الوردي
1 تعليق
النعم ميارة يحذر من تصاعد قوة الباطرونا ويعتبر مصلحة الطبقة الشغيلة خطا أحمر – مغرب ميديا23 أكتوبر 2017, 22:28
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