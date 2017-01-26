النطق بالحكم النهائي في حق حلاق « الداليا » الذي قتل خليلته ورمى جثتها بالقرب من جدع نخلة بمراكش

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش ليلة يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري من سنة 2017، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر في حق حلاق « الداليا » الذي قتل خليلته ورمى جثتها بالقرب من جدع نخلة بحي جليز.

ويذكر أن غرفة الجنايات الإبتدائية كانت قد قضت بإدانه المتهم بالسجن مدى الحياة.

وترجع تفاصيل الجريمة إلى صبيحة يوم الخميس 21 ماي 2015 عندما عتر عمال نظافة على أشلاء جثة داخل حقيبة تعود لفتاة قرب مقر المندوبية الجهوية للصحة بجليز المجاور لمستشفى إبن طفيل بمراكش وتبين أثناء التحقيق أن الضحية تسمى قيد حياتها « فاطمة الزهراء « و تنحدر من مدينة آسفي وتبلغ من العمر 22 عاما ولاتزال تتابع آنذاك دراستها بأحد المعاهد الموجودة بالمدينة الحمراء.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة « العلم »، أن جثة الفتاة بدى عليها آثار الضرب بواسطة آلة حادة على مستوى العنق، بالإضافة إلى لف رأسها والجزء العلوي من جسدها داخل كيس بلاستيكي، حيث تم التخلص من جتتها أمام جدع نخلة بالقرب من المندوبية الجهوية لوزارة الصحة.

وأضافت أن أشلاء هده الجثة خلقت حالة استنفار في أوساط المصالح الأمنية بمراكش والتي إنتقلت مباشرة إلى عين المكان للوقوف على ملابسات وأسباب هذه الجريمة.

إلى ذلك انتقلت عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة، تحت قيادة والي أمن مراكش مساء نفس اليوم، إلى محل حلاقة موجود بحي البديع بإقامة « الداليا » بمنطقة الدوديات بعد توصلها بمعلومات دقيقة

ليتم اعتقال المتهم الذي يعمل كحلاق بالمحل المذكور بعد أن عُثِر بحوزته على ملابس الضحية.