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النص الكامل للخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة

  • 13 أكتوبر 2017

النص الكامل للخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة

 

جلالة الملك محمد السادس

جلالة الملك محمد السادس

 

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