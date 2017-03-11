النصب لاستحلال أموال الضحايا من أجل الجهاد لدى داعش

العلم: سلا – عبد الله الشرقاوي

قام متهم ضمن خلية موالية لتنظيم «داعش»، كانت تنشط بمدينتي طنجة وسبع عيون، بالنصب على مجموعة من معارفه الذين يصنفهم مع الكفار، وذلك بسلبهم بطرق احتيالية مبالغ مالية متفاوتة قدرت في مجملها بـ 50 ألف درهم.

ونسب تمهيديا إلى المتهم، المياوم، المزداد عام 1969، أن عملية النصب هاته تندرج في إطار مبدإ «الاستحلال» لتمويل سفر المتطوعين الراغبين في الجهاد بسوريا، والذين تم استقطابهم وأنجزوا جوازات سفرهم، حيث أقر بـ 15 عملية نصب، وذلك بعدما تشبع بالفكر المتطرف وعقد اجتماعات مع من يتقاسمون نفس الأفكار.

وكانت المصالح الأمنية قد أعلنت عن تفكيك هذه الخلية الموالية لتنظيم داعش في شهر يوليوز 2015، والمتابع فيها سبعة أظناء، واحد منهم له سابقة قضائية في الإرهاب كان قد حكم من أجلها بسنتين حبسا، والذين يوجد من بينهم 3 عزاب.

وقد حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا عشية الخميس 9 مارس 2017 بخمس سنوات سجنا نافذة في حق المتهم الرئيسي، وثلاث سنوات حبسا نافذة في كل واحد من متهمين اثنين، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من أربعة أظناء.