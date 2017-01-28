النجمة اللبنانية « يارا » تعلق على قمة « أسود الأطلس » و »الفراعنة » بـ »الكان »

العلم الإلكترونية – مدي1تفي.كوم ووكالات

علقت المطربة اللبنانية، يارا، عن قمة المغرب ومصر برسم منافسات كأس أمم إفريقيا الغابون 2017، عبر تغريدة على حسابها « تويتر ».

وكتبت يارا في تغريدتها: « لا لا لا بكرا ما بقدر ما بقدر المغرب عين ومصر عينى التانية ما ينفعش مع الاتنين »، مستدركة باللهجة المغربية قولها: « جوج محال داك الشى صافى؟! ».

يشار إلى ان قمة أسود الأطلس والفراعنة، ستجري أطوارها غدا الأحد 29 يناير، على ارضية ملعب بورت جانتي من أجل تحديد الضلع الرابع لنصف نهائي البطولة القارية.