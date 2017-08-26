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المواعيد الجديدة للمؤتمرات الإقليمية بجهة بني ملال خنيفرة

المواعيد الجديدة للمؤتمرات الإقليمية بجهة بني ملال خنيفرة

استعدادا للمؤتمر الوطني 17 لحزب الاستقلال

  • العلم: الرباط

استعدادا للمؤتمر الوطني 17 لحزب الاستقلال، يترأس الأخ رحال مكاوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المؤتمرات الإقليمية للحزب  بجهة بني ملال خنيفرة حسب البرنامج التالي:

المؤتمر الإقليمي لخنيفرة ينعقد اليوم السبت 26 غشت ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الحزب بمدينة مريرت.

– المؤتمر الإقليمي لبني ملال يوم السبت 9 شتنبر.

– المؤتمر الإقليمي لأزيلال يوم الأحد 10 شتنبر.

– المؤتمر الإقليمي لخريبكة يوم الثلاثاء 12 شتنبر.

– المؤتمر الإقليمي للفقيه بن صالح يوم السبت 16 شتنبر.

المواعيد الجديدة للمؤتمرات الإقليمية بجهة بني ملال خنيفرة

المواعيد الجديدة للمؤتمرات الإقليمية بجهة بني ملال خنيفرة

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1 تعليق

  • Milana Travis
    25 أكتوبر 2017, 15:49

    Thank you very much for your blog.

    I enjoyed reading this article.

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