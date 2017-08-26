المواعيد الجديدة للمؤتمرات الإقليمية بجهة بني ملال خنيفرة
استعدادا للمؤتمر الوطني 17 لحزب الاستقلال
- العلم: الرباط
استعدادا للمؤتمر الوطني 17 لحزب الاستقلال، يترأس الأخ رحال مكاوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المؤتمرات الإقليمية للحزب بجهة بني ملال خنيفرة حسب البرنامج التالي:
المؤتمر الإقليمي لخنيفرة ينعقد اليوم السبت 26 غشت ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الحزب بمدينة مريرت.
– المؤتمر الإقليمي لبني ملال يوم السبت 9 شتنبر.
– المؤتمر الإقليمي لأزيلال يوم الأحد 10 شتنبر.
– المؤتمر الإقليمي لخريبكة يوم الثلاثاء 12 شتنبر.
– المؤتمر الإقليمي للفقيه بن صالح يوم السبت 16 شتنبر.
1 تعليق
Milana Travis25 أكتوبر 2017, 15:49
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