المهداوي يؤكد الاعتداء عليه خلال التحقيق ويعلن دخوله معركة الأمعاء الفارغة

العلم الإلكترونية

أعلن حميد المهداوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل.أنفو”، المدان ب3 أشهر نافذة، بسبب ارتكابه تهمة الصياح خلال احتجاجات “الخميس الأسود”، دخوله في إضراب عن الطعام، ابتداء من اليوم الخميس، احتجاحا على ما اعتبره “اعتقال تعسفي، بالإضافة إلى ظروف التحقيق معه، ووضعيته السيئة إلى جانب باقي السجناء من داخل السجن المحلي بالحسيمة”.

وكشف موقع “بديل.انفو”، من خلال رسالة توصل بها من حميد المهداوي من داخل السجن، أن “المهداوي قرر الخوض معركة الأمعاء الخاوية، بسبب الحكم عليه وإدانته بالسجن النافذ رغم عدم وجود أي دليل على التهم المنسوبة إليه”.

إضافة إلى ذلك، قال المهداوي في رسالته إن “من بين أسباب دخوله إضراب عن الطعام، هو عدم تحريك المسطرة وفتح تحقيق مع أحد الضباط الذي اعتدى عليه أثناء التحقيق معه، رغم تبليغه النيابة العامة وهيئة المحكمة بذلك”، مضيفا أن “هذا الضابط هو نفسه الذي سبق أن اعتدى عليه في قضية سابقة بمكناس لصالح والي أمن، وأدين فيها بديل.أنفو كذلك”.

وأشار المهداوي في رسالته، من داخل السجن المحلي في مدينة الحسيمة، إلى “عدم تفاعل الجهات المسؤولة مع الخروقات التي تم الكشف عنها وبالأدلة”.