يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم عشية يومه الجمعة 20 يناير 2017 مباراة “العمر” أمام المنتخب الطوغولي، وذلك برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها الغابون.
ويأمل المنتخب المغربي خلال هذه المباراة في تحقيق نتيجة الانتصار وضمان أول 3 نقاط في المجموعة، بعد أن تكبد الخسارة في مباراته الأولى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف.
وينتظر الشارع المغربي هذه المباراة بشغف كبير، خصوصا وأنه يسعى لرؤية المنتخب المغربي وهو يتجاوز الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الذي لم يتمكن من التأهل إليه منذ دورة تونس 2004، التي بلغ فيها المباراة النهائية وانهزم أمام البلد المستضيف تونس.
يشار إلى أن مباراة المنتخب المغربي ونظيره الطوغولي ستنطلق في حدود الساعة الـ 7 مساء على أرضية ملعب “أويام” بالغابون.
1 Comment
ابن الحرة20 janvier 2017, 14:33
مبارة العمر !!!REPLY
قد يصدق التعبير على المقابلة الثالثة في الاقصائيات ، لآن فوز المنتخب المغربي بثلاث نقط في مبارة اليوم لن يضمن له عدم الإقصاء من الدور الأول …
بلوكاج المنتخب المغرب من بعد 1986 و تراجعه في الترتيب العربي و القار و الدولي كان سببه هو (( التحكم )) ، و الذي قاومه المدرب الوطني المقتدر السيد عبد الخالق اللوزاني …
مليارين من السنتيمات خصصت للمشاركة في كاف 2017 ، و راتب شهري للمدرب ، و ميزانيات التجوال في أوربا من أجل جلب ىعبين محترفين و تحفيزاتهم و تعويضاتهم ، و بعد كل هذا ننتظر مقابلة ( العمر ) قد تكون من أجل عدم الخروج في الدور الأول بشرف انتصار على فريق إفريقي كان مغمورا و أصبح يضرب له ألف حساب …
وهل الفوز في المقابلة الأخيرة مضمونة نتيجته لصالح المنتخب المغربي ؟؟ نتمنى ذلك