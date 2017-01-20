يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم عشية يومه الجمعة 20 يناير 2017 مباراة “العمر” أمام المنتخب الطوغولي، وذلك برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تحتضنها الغابون.

ويأمل المنتخب المغربي خلال هذه المباراة في تحقيق نتيجة الانتصار وضمان أول 3 نقاط في المجموعة، بعد أن تكبد الخسارة في مباراته الأولى أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف.

وينتظر الشارع المغربي هذه المباراة بشغف كبير، خصوصا وأنه يسعى لرؤية المنتخب المغربي وهو يتجاوز الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الذي لم يتمكن من التأهل إليه منذ دورة تونس 2004، التي بلغ فيها المباراة النهائية وانهزم أمام البلد المستضيف تونس.

يشار إلى أن مباراة المنتخب المغربي ونظيره الطوغولي ستنطلق في حدود الساعة الـ 7 مساء على أرضية ملعب “أويام” بالغابون.