المنتخب المصري يستعيد قلبه النابض في وسط الميدان

• العلم الالكترونية: متابعات

زف اللاعب محمد النني، خبرا سارا للجماهير المصرية، بعدما أكد عودته للتداريب، وبالتالي فإنه جاهز لخوض نهائي كأس أمم أفريقيا 2017.

وغاب النني عن مباراتي مصر أمام المغرب وبوركينا فاسو، بعدما كان قد أصيب أمام غانا، في المباراة الثالثة عن دور المجموعات.

ونشر النني صورة له وهو يتدرب، عبر حسابه على “تويتر”، وعلق عليها كاتبا: “نعم لقد عدت، شكرا يا الله”.

وكان حازم الهواري رئيس البعثة المصرية في الجابون، قد قال: “شارك عبد الشافي والنني في التدريبات الجماعية، وباتا جاهزين للدفع بهما أمام الكاميرون حسب رؤية المدرب هيكتور كوبر”.

وسيغيب عن تشكيلة مصر محمود عبد المنعم “كهربا”، صاحب هدف الفوز أمام المغرب لحصوله على الإنذار الثاني في لقاء بوركينا فاسو، بالإضافة إلى المهاجم مروان محسن، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

تجدر الإشارة، إلى أن منتخب مصر سيلاقي منتخب الكاميرون غدا الأحد، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 (19:00 غرينيتش).