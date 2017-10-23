المناضل الحقوقي الزهاري يهدد بالقتل

العلم الإلكترونية

كشف محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، عن فحوى مكالمة تلقاها من مجهول يهدده فيها بالتصفية الجسدية بعدما أوبله بماطر من الشتائم.

الزهاري نشر على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، التالي: “اتصل بي صباح يومه الأحد 22 أكتوبر على الساعة 10.21 شخص مجهول بالرقم الهاتفي التالي: 0699149992 وبعد التحية والتأكد من اسمي وعلاقتي بالعمل الحقوقي قام بتهديدي بالتصفية الجسدية، وأمطرني بوابل من الكلام النابي، مما دفعني إلى إغلاق المكالمة في وجهه بعد أن رفض التعريف بنفسه”.

وأضاف الزهاري في نفس التدوينة، “قمت بعد الحدث بتحميل برنامج “دليلي مغرب” على الهاتف ، وبحثت عن صاحب الرقم المشار إليه، فكانت نتيجة البحث أن الرقم ينتمي لشركة “إنوي” وغير مرتبط باسم معين، لكن الموقع كان هو “الصحراء الغربية” مع الإشارة إلى “علم الجمهورية الوهمية “. مشيرا إلى أن الأمر دفعه “إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية بالدائرة الثالثة، حيث تم الاستماع إلى أقوالي في الموضوع، وطالبت بضرورة الكشف عن هوية المتصل ومتابعته قضائيا”.

في هذا السياق، تعلن جريدة “العلم الإلكترونية” مطلق تضامنها اللامشروط مع المناضل الحقوقي، محمد الزهاري، في تحديه للمؤامرات المكشوفة والسافرة التي يقودها أعداء حرية الرأي والتعبير حيثما كانوا.