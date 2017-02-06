الملك يهنئ الرئيس الكاميروني بعد تتويج منتخب بلاده بكأس إفريقيا

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة فوز المنتخب الوطني الكامروني لكرة القدم بكأس إفريقيا للأمم في دورتها الواحدة والثلاثين.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن خالص تهانئه للرئيس الكاميروني ومن خلاله إلى الشعب الكاميروني الصديق، على هذا الإنجاز الرائع.

ومما جاء في برقية الملك “أود أن أشيد باللاعبين والفريق التقني للمنتخب الكاميروني، اللذين أبانوا طيلة هذه المنافسة الرياضية الإفريقية، عن موهبة متميزة وروح رياضية وتنافسية عالية، أسهمت في تحقبق مسار متميز توج بهذا الإنجاز المهم”.