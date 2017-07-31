الملك يطلق اسم “محمد بوستة” على الفوج الجديد للضباط

العلم الإلكترونية

أطلق الملك محمد السادس، على فوج الضباب المتخرجين، هذه السنة، اسم فوج “المرحوم محمد بوستة”.

وجاء ذلك خلال ترؤس الملك محمد السادس، قبل قليل، حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية، بمناسبة الذكرى 18 للعرش.

وأدى الفوج المتخرج القسم أمام الملك، ويبلغ عددهم 1733.

وجاء إطلاق اسم محمد بوستة على على الفوج الجديد تقديرا لمكانة الراحل، ولوطنيته الكبيرة وخدمته قضايا الوطن والدفاع عن مصالحه العليا.

ويعتبر محمد بوستة أحد القيادات التاريخية لحزب الاستقلال ويلقب بالحكيم الصامت ولد في عام 1925 في مراكش وتوفي في 17 فبراير 2017 في الرباط، ومحامي مغربي. وهو واحد من المؤسسين لحزب الاستقلال، وشغل منصب الأمين العام لحزب علال الفاسي من 1974 إلى 1998.

وسبق للملك محمد السادس أن زاره بوستة في المستشفى في الأيام الأخيرة من حياته، وأوصى بالاعتناء به جراء المرض الذي أصابه.