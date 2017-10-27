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الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال إنجاز المحطة الطرقية الجديدة للرباط

  • 27 أكتوبر 2017

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال إنجاز المحطة الطرقية الجديدة للرباط

 

الملك محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال إنجاز المحطة الطرقية الجديدة للرباط

انطلاقة أشغال إنجاز المحطة الطرقية الجديدة للرباط

 

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