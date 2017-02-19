الملك محمد السادس يصل لوساكا.. ورئيس زامبيا في استقباله

• العلم الالكترونية: ووكالات

حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم الأحد، بلوساكا في زيارة رسمية إلى جمهورية زامبيا المحطة الجديدة ضمن جولة ملكية ستقود جلالة الملك أيضا إلى العديد من الدول الإفريقية.

ولدى نزول الملك من الطائرة بمطار “كينيث كوندا الدولي” بلوساكا وجد في استقباله رئيس جمهورية زامبيا إدغار شاغوا لونغو.

وتقدم للسلام على الملك قائد قوات الشرطة الزامبية وقادة القوات المسلحة الزامبية (البرية والجوية والجمهورية) والأمين العام للجبهة الوطنية دافيس مويلا، ووزير الشؤون الخارجية الزامبي، هاري كالابا، ووزير إقليم لوساكا، جافين مواكالومبي، وعمدة مدينة لوساكا، ويلسون كالومبا.

وتقدم أيضا للسلام على الملك مسؤولون بالرئاسة وعدد من أعضاء الحكومة الزامبية وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بلوساكا وسفيرة المغرب بجمهورية زامبيا السعدية العلوي وكذا أعضاء من البعثة الدبلوماسية.

وتقدم للسلام على الرئيس الزامبي أعضاء من الوفد الرسمي المرافق للملك.

ويرافق الملك في هذه الزيارة وفد هام يضم على الخصوص، مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.

ويضم الوفد أيضا وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، وزير السياحة بالنيابة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، ووزير الصحة، الحسين الوردي بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وبعد استراحة قصيرة بالجناح الرئاسي بمطار “كينيث كاوندا” الدولي بلوساكا، توجه الموكب الرسمي إلى مقر إقامة الملك بالعاصمة الزامبية.

وقد تم تخصيص استقبال حار للملك بالمطار حيث قدمت فرق فلكلورية زامبية أغان ورقصات تقليدية ترحيبا بقدوم العاهل المغربي.