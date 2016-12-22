ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، استقبل الخميس 22 دجنبر بالقصر الملكي بمراكش بيير بيرجي رئيس مؤسسة “حدائق ماجوريل”.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بمراكش السيد بيير بيرجي رئيس مؤسسة “حدائق ماجوريل”.

وبهذه المناسبة وشح جلالة الملك السيد بيرجي بالحمالة الكبرى للوسام العلوي.

ومن خلال هذا التوشيح، فإن جلالة الملك ينوه بالمعرفة العميقة وبمساهمة السيد بيرجي لفائدة النهوض والمحافظة على التراث التقليدي المغربي، ويشيد أيضا بالانخراط الشخصي وبالوقت الذي يخصصه السيد بيير بيرجي لمختلف مشاريعه الثقافية في المغرب، من قبيل متحف المؤسسة بمراكش.

حضر هذا الاستقبال نائب الرئيس والكاتب العام لمؤسسة حدائق ماجوريل”.