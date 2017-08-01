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الملك محمد السادس يرقي ويعين بعض موظفي الدولة بمناسبة عيد العرش
الملك محمد السادس يرقي ويعين بعض موظفي الدولة بمناسبة عيد العرش
1 أغسطس 2017
الملك محمد السادس يرقي ويعين بعض موظفي الدولة بمناسبة عيد العرش
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس يرقي ويعين بعض موظفي الدولة
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