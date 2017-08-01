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الملك محمد السادس يرقي ويعين بعض موظفي الدولة بمناسبة عيد العرش

  • 1 أغسطس 2017

الملك محمد السادس يرقي ويعين بعض موظفي الدولة بمناسبة عيد العرش

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