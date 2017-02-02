الملك محمد السادس يختتم زيارته الرسمية لجنوب السودان

غادر الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، جوبا عشية اليوم الخميس، في ختام زيارة رسمية لجمهورية جنوب السودان.

وكان في وداع العاهل المغربي لدى مغادرة جلالته مطار جوبا الدولي، رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

وبعد ذلك تقدم للسلام على الملك، كل من المستشار والمبعوث الشخصي لرئيس جنوب السودان، ووزير شؤون ديوان الرئاسة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، ووزير النفط، ووزير الكهرباء والسدود والموارد المائية، ووزير الأمن الوطني، وحاكم مقاطعة جوبيك وعمدة مجلس مدينة جوبا.

وخلال زيارة الملك لجمهورية جنوب السودان، الأولى التي يقوم بها لهذا البلد الشرق إفريقي، أجرى محادثات مع رئيس الجمهورية، وترأس مراسم التوقيع على تسع اتفاقيات تروم تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما تميزت هذه الزيارة التاريخية بزيارة الملك للمستشفى الميداني العسكري المقام بجوبا في إطار البعثة الإنسانية لفائدة ساكنة جمهورية جنوب السودان، وبتسليم هبة إنسانية وهبة من التجهيزات الطبية لفائدة ساكنة البلاد.