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الملك محمد السادس يجري مباحثات مع الرئيس الغيني ويوقعان على 8 اتفاقيات تعاون

الملك محمد السادس يجري مباحثات مع الرئيس الغيني ويوقعان على 8 اتفاقيات تعاون

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