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الملك محمد السادس يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا
الملك محمد السادس يجري بأديس أبابا مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا
سياسة
29 janvier 2017
أجرى الملك محمد السادس، اليوم الأحد 29 يناير بأديس أبابا، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا بول كغامي.
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