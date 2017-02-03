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الملك محمد السادس وهو يرتدي الزي التقليدي لجنوب السودان “لاوا” والساكنة تتغنى باسمه

الملك محمد السادس وهو يرتدي الزي التقليدي لجنوب السودان “لاوا” والساكنة تتغنى باسمه

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