الملتقى الدولي حول الرياضيات وتطبيقاتها في قضايا التنمية يبرز تقدم المجموعة العلمية المغربية

العلم: شعيب . ل

احتضن المغرب، على مدى أربعة أيام من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، ملتقى دوليا حول الرياضيات وتطبيقاتها في قضايا التنمية، بمشاركة حوالي 250 باحثا من بينهم 60 من البلدان الإفريقية و30 من دول أوروبية وكندا والولايات المتحدة وآسيا.

وقد أشرف على تنظيم هذا الملتقى العلمي الهام، كل من أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وأكاديمية العلوم الفرنسية.

وقد تناول المشاركون في الملتقى، مواضيع تتعلق بمختلف تطبيقات الرياضيات باعتبارها محركا للتنمية في مجالات متنوعة من بينها استغلال الموارد البحرية، الأوبئة، الاقتصاد وكذا الطاقة.

وحسب ورقة المنظمين، فالرياضيات تشكل أساس العلـوم والتكنولوجيا العصرية، الاتصالات اللاسلكية، الطاقة، الأرصاد الجوية وكذا الطيران، وغير ذلك، وبالتالي فإن مجال تطبيقها مازال يتوسع من خلال غزو قطاعات جديدة كالمالية، البيولوجيا، الصحة و الفلاحة؛ كما أنها تسمح بالتكهن وفهم الظواهر المادية المعقدة عبر النمذجة والتحليل الرياضي، والمحاكاة الرقمية.

وبخصوص المغرب، فإن المجموعة العلمية المغربية التي تعمل في مجال الرياضيات، البحتة أو التطبيقية، تعتبر من أنشط المجموعات الرياضية، إذ أن مساهمتها في الإنتاج العلمي العالمي في الرياضيات تصل إلى نسبة 0.26 في المائة، متقدمة بذلك حتى على بعض البلدان المتقدمة.

ومن جهتها تقوم أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بمرافقة البحث العلمي في الرياضيات من خلال التنظيم بصفة منتظمة لتظاهرات علمية تتعلق بمجال الرياضيات على مدار السنة، تستدعي لها علماء وخبراء أجانب رائدين في مجال الرياضيات.

وقد تطرق المشاركون في الملتقى إلى مقاربات جديدة لدعم الابتكار والتعاون العلمي الوطني والدولي، وتعزيز الصلات بين الرياضيات و التنمية، ولا سيما فيما يتعلق بالتطبيقات الصناعية المبتكرة المرتبطة بخلق فرص العمل.

وفيما يتعلق بالمحاور الموضوعاتية للملتقى، فقد تضمنت 7 محاور رئيسية، الرياضيات التطبيقية في مراقبة الأنظمة؛ الرياضيات التطبيقية وعلم الأوبئة؛ الرياضيات التطبيقية واستغلال الموارد البحرية ؛ الرياضيات التطبيقية وإنتاج ودينامية والتنوع النباتي؛ الرياضيات التطبيقية والصحة؛ الرياضيات التطبيقية والاقتصاد؛ و الرياضيات التطبيقية والطاقة.