المفوضية الأوروبية تدخل على الخط لافتحاص المكتب الوطني للسلامة الصحية

تصدير لحوم الدواجن إلى أروبا تحت المجهر

العلم: الرباط

أفاد‭ ‬بلاغ‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للسلامة‭ ‬الصحية‭ ‬للمنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬أن‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬التابعين‭ ‬للمفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬أجروا،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬ و22‭‬ شتنبر‭ ‬الماضي،‭ ‬افتحاصا‭ ‬للمصالح‭ ‬البيطرية‭ ‬التابعة‭ ‬للمكتب‭.‬

وأوضح‭ ‬البلاغ‭ ‬أن‭ ‬الافتحاص‭ ‬هم‭ ‬تقييم‭ ‬مخططات‭ ‬مراقبة‭ ‬مخلفات‭ ‬الأدوية‭ ‬البيطرية،‭ ‬والمبيدات‭ ‬الحشرية،‭ ‬وملوثات‭ ‬البيئة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذها‭ ‬وتقييم‭ ‬الكفاءات‭ ‬التقنية‭ ‬للمصالح‭ ‬البيطرية‭ ‬للمكتب‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬وفي‭ ‬أفق‭ ‬فتح‭ ‬الإمكانية‭ ‬أمام‭ ‬الفاعلين‭ ‬المغاربة‭ ‬لتصدير‭ ‬لحوم‭ ‬الدواجن‭ ‬والمنتوجات‭ ‬المشتقة‭ ‬منها‭ ‬المعالجة‭ ‬حراريا‭ ‬نحو‭ ‬بلدان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬هم‭ ‬الافتصاح‭ ‬أيضا‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تفعيل‭ ‬مخطط‭ ‬مراقبة‭ ‬مخلفات‭ ‬الزراعة‭ ‬المائية،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الترخيص‭ ‬لتصدير‭ ‬منتوجاتها‭ ‬منذ ‭ ‬2004‭ ‬حسب‭ ‬البلاغ‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬ذكر‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المهمة،‭ ‬قام‭ ‬الخبراء‭ ‬الأوروربيون‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للسلامة‭ ‬الصحية‭ ‬للمنتجات‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلامة‭ ‬الصحية‭ ‬للحوم‭ ‬والمواد‭ ‬المشتقة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬والدواجن‭ ‬ومنتوجات‭ ‬الزراعة‭ ‬المائية‭.‬

كما‭ ‬زاروا‭ ‬ضيعات‭ ‬لتربية‭ ‬الدجاج‭ ‬والديك‭ ‬الرومي،‭ ‬ومجازر‭ ‬الدواجن،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬إعداد‭ ‬اللحوم‭ ‬والمنتوجات‭ ‬المشتقة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬وأعلاف‭ ‬الحيوانات،‭ ‬وضيعات‭ ‬الزراعة‭ ‬المائية،‭ ‬وشركة‭ ‬صيدلانية‭ ‬وعيادة‭ ‬بيطرية‭ ‬خاصة،‭ ‬يضيف‭ ‬البلاغ‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الزيارات‭ ‬توخت‭ ‬برمتها‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المصالح‭ ‬البيطرية‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬تتحكم‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬تسويق‭ ‬واستعمال‭ ‬الأدوية‭ ‬البيطرية‭.‬

وكانت‭ ‬للخبراء‭ ‬الأوروبيين‭ ‬كذلك‭ ‬لقاءات‭ ‬مع‭ ‬المصالح‭ ‬البيطرية‭ ‬للمديريات‭ ‬الجهوية‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للسلامة‭ ‬الصحية‭ ‬للمنتجات‭ ‬الغذائية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬مختبرات‭ ‬التحليلات‭ ‬المعنية‭ ‬بمخططات‭ ‬المراقبة‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬إن‭ ‬الافتحاص،‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬جيدة،‭ ‬يكمل‭ ‬افتحاصا‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الأوروبيين‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقييم‭ ‬رأسي‭ ‬لقطاع‭ ‬الدواجن‭.‬

وذكر‭ ‬البلاغ‭ ‬أنه‭ ‬يرتقب‭ ‬إجراء‭ ‬آخر‭ ‬افتحاص‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬دجنبر‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقييم‭ ‬أفقي‭ ‬للقطاع‭” ‬مؤسسات‭ ‬ذبح‭ ‬وإعداد‭ ‬وتحويل‭ ‬لحوم‭ ‬الدواجن” ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السماح‭ ‬المحتمل‭ ‬بتصدير‭ ‬منتوجات‭ ‬الدواجن‭ ‬المغربية‭.‬