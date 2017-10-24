المغرب يقاطع لقاء جهويا حول الإرهاب بالجزائر بسبب تصريحات مساهل

العلم: الرباط

رغم ترأسه للمنتدى الدولي لمحاربة الإرهاب، قاطع المغرب أشغال الاجتماع العلني الأول لمجموعة عمل المنتدى حول منطقة غرب إفريقيا الذي احتضنته الجزائر أمس الاثنين. خطوة الرباط، جاءت في إطار تداعيات التصريحات اللاّمسؤولة التي أدلى بها وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، حيث اتهم “المغرب بتبييض أموال الحشيش عبر فروعه البنكية في القارة ونقلها عبر الخطوط الملكية الجوية”.

وكان وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، اتهم “البنوك المغربية بتبييض أموال الحشيش في دول إفريقية”، ولم يقف عند هذا الحد، بل أقحم القادة الأفارقة ونقل على لسانهم بأنهم يقولون إن المغرب ليس هو “المثال الذي يحتذي به في إفريقيا بالنظر لاستثماراته”، مضيفا أن “لارام لا تقوم فقط بنقل المسافرين عبر رحلاتها إلى دول إفريقية”، وأن “كثيرين يتحدثون عن المغرب ووجوده في أسواق الدول الإفريقية لكن في الحقيقة المغرب ما كان والو”.

ولم يتأخر المغرب طويلا ليرد بعد ذلك على تصريحات مساهل، حيث قال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، إنه “على إثر التصريحات الخطيرة التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية (عبد القادر مساهل)، حول موضوع السياسة الإفريقية للمملكة المغربية، تم مساء الجمعة استدعاء القائم بالأعمال بسفارة الجزائر بالرباط إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”.

وتروج مصادر في الجارة الشرقية، لكون تصريحات مساهل بخصوص المغرب، جاءت كرد فعل على “إلحاح” رجال أعمال على مقارنة الجزائر بالمغرب في مجال الاستثمار، وتغلغل الرباط في الأسواق الإفريقية، وتحول المغرب بحسب هؤلاء إلى “مثال للنجاح الاقتصادي”. ويعني ذلك أن مساهل لم يكن يقدَر التبعات الدبلوماسية، وهو يتهم البنوك المغربية ولارام.. بل إنه رسم صورة سوداء عن أوضاع الاستثمار في مصر وتونس وليبيا، رغم علاقاتها الجيدة مع بلاده، حيث تناولها في كلامه بنوع من الازدراء.