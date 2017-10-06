المغرب يطلق قمرين صناعيين نونبر المقبل

العلم الإلكترونية

من المنتظر أن يتم إطلاق قمرين صناعيين مغربيين إلى الفضاء، وذلك من قاعدة فرنسية، في الثامن من الشهر المقبل.

وأفاد موقع Space.com المتخصص أن القمرين الصناعيين من نوع MN35-13، سيتم إطلاقهما إلى الفضاء على الساعة 1.42.30 حسب توقيت غرينيتش يوم الثامن من نونبر المقبل، بواسطة صاروخ من طراز Vega، وذلك من منصة قرب كورو في جيانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية.

ويتميز القمران الصناعيان بقدرتهما على خدمة أهداف مدنية وعسكرية، إذ من المتوقع أن يتم استعمالهما لأغراض المراقبة المجالية، حيث يستطيعان إنتاج صور ذات جودة عالية جدا لمواقع استراتيجية، خصوصا مراقبة الحدود.