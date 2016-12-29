أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المعني بشراء الغلال في المغرب اليوم الخميس عن مناقصتين لشراء 363 ألفا و636 طنا من القمح اللين من مناشئ الاتحاد الأوروبي وكمية مماثلة من القمح الأمريكي اللين بموجب حصص استيراد بتعريفة تفضيلية.

وقال المكتب في بيان إنه يسعى أيضا لشراء 327 ألفا و273 طنا من القمح الصلد الأمريكي بموجب الاتفاق ذاته.

والموعد النهائي لتقديم عروض توريد القمح الأمريكي هو 17 يناير كانون الثاني على أن تصل شحنات القمح اللين إلى الموانئ المغربية في موعد أقصاه الثلاثين من أبريل نيسان وتصل شحنات القمح الصلد في موعد أقصاه 31 ديسمبر كانون الاول.

وفي المناقصة الخاصة بالاتحاد الأوروبي طلب المكتب تقديم العروض في موعد أقصاه 18 يناير كانون الثاني على أن تصل الشحنات في موعد أقصاه الثلاثين من أبريل نيسان.

ويرتبط المغرب باتفاقيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيراد أنواع معينة من الحبوب بتعريفات تفضيلية وتتحدد الكميات على أساس حجم المحصول المحلي.