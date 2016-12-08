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المغرب يحتل المرتبة 80 عالميا في مؤشر تهريب الأموال

المغرب يحتل المرتبة 80 عالميا في مؤشر تهريب الأموال

احتل المغرب المركز80 عالميا على مستوى تهريب الأموال وفق آخر إصدار لمؤشر معهد الحكومة في بازل بسويسرا .

و جاء التقرير الجديد حول المخاطر المتعلقة بالفساد و تهريب الأموال، و شمل 149 دولة على مستوى العالم، و اعتمدت المؤسسة السويسرية في هذا التصنيف الذي يهتم بقياس مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بين الدول و الفساد، على التقارير السنوية التي تصدرها منظمات أخرى مثل “ترانسبارنسي” و البنك الدولي و المنتدى الاقتصادي العالمي”.

و احتل المغرب في هذا التصنيف، المرتبة 80 عالميا بنحو 5.59 نقطة.

و على المستوى العربي احتلت لبنان الصدارة، بعدما جاءت في الرتبة الخامسة في التصنيف الحديث بنحو 7.02 نقطة.

و على المستوى العالمي فقد جاءت كل من إيران و أفغانستان و طادجكستان، في المراكز الأولى على الصعيد العالمي بمعدل تجاوز 8 نقاط، فيما جاءت إستونيا و لتوانيا و فنلندا كأفضل دول  شفافية وفق المؤشر السويسري.

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