احتل المغرب المركز80 عالميا على مستوى تهريب الأموال وفق آخر إصدار لمؤشر معهد الحكومة في بازل بسويسرا .

و جاء التقرير الجديد حول المخاطر المتعلقة بالفساد و تهريب الأموال، و شمل 149 دولة على مستوى العالم، و اعتمدت المؤسسة السويسرية في هذا التصنيف الذي يهتم بقياس مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بين الدول و الفساد، على التقارير السنوية التي تصدرها منظمات أخرى مثل “ترانسبارنسي” و البنك الدولي و المنتدى الاقتصادي العالمي”.

و احتل المغرب في هذا التصنيف، المرتبة 80 عالميا بنحو 5.59 نقطة.

و على المستوى العربي احتلت لبنان الصدارة، بعدما جاءت في الرتبة الخامسة في التصنيف الحديث بنحو 7.02 نقطة.

و على المستوى العالمي فقد جاءت كل من إيران و أفغانستان و طادجكستان، في المراكز الأولى على الصعيد العالمي بمعدل تجاوز 8 نقاط، فيما جاءت إستونيا و لتوانيا و فنلندا كأفضل دول شفافية وفق المؤشر السويسري.