المغرب يحتضن لقاءا حول عقوبة الإعدام بدول إفريقيا الناطقة بالفرنسية

العلم: شعيب . ل

انطلقت أشغال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية، تحت شعار “المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام”، والتي أشرف على تنظيمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية “معا ضد عقوبة الإعدام”، بشراكة مع الجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك يوم الأربعاء وعلى مدى يومين بدعم من الوزارة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا والعلاقات الخارجية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وشارك في أشغال هذه الندوة، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلو 12 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا، الكونغو الديمقراطية ؛ النيجر ؛ تونس ؛ طوغو ؛ مالي ؛ بوركينا فاسو ؛ كوت ديفوار ؛ جزر القمر؛ موريتانيا ؛ الكاميرون ؛ رواندا والجزائر.

وتدارس اللقاء وضعية عقوبة الإعدام في العالم، وبالقارة الإفريقية، وكذا مبادرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام ، من حيث افتحاص المقتضيات التشريعية الحالية، تتبع ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، التفاعل مع الآليات الدولية…

وكما هو معلوم يدافع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ،عن إلغاء عقوبة الإعدام، وسبق له أن طالب الحكومة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، وإلى التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقامت 20 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في 31 دجنبر 2016 بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل فعلي موجب القانون أو تطبق في الواقع وقفا اختياريا على تنفيذ العقوبة ، في حين لا تزال العقوبة قائمة في 14 دولة إفريقية.

و من وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من أن المحاكم المغربية لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام، إلا أن المغرب يعتبر من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع، إذ لم يتم تنفيذ العقوبة منذ 1993، علاوة على تكريس دستور 2011 للحق في الحياة.