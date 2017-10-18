المغرب يحتضن الدورة الأولى لتكريم الجمعيات الخيرية بالعالم العربي

العلم: شعيب . ل

يحتضن المغرب في الأسبوع المقبل، أي يوم 25 أكتوبر من العام الجاري، حفل تكريم الجمعيات الخيرية الفائزة في الدورة الأولى 2016 – 2017 لجائزة مؤسسة محمد بن فهد للتنمية الإنسانية لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، وذلك تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وأوضح بلاغ في الموضوع توصلت به جريدة “العلم”، أن محمد بن فهد بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء المؤسسة التي تحمل إسمه، للتنمية الإنسانية، قد اعتمد في شهر يوليوز الماضي أسماء المؤسسات والجمعيات الخيرية الفائزة بالدورة الأولى لأفضل اداء خيري في الوطن العربي لهذا العام بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

ولقد توزعت قائمة الفائزين، التي تضم تسع جمعيات ومؤسسات بالتساوي على فروع الجائزة الثلاثة؛ وهي فرع المؤسسات الكبيرة، وفرع المؤسسات المتوسطة، وأخيرًا فرع المؤسسات الصغيرة.

وسينظم الحفل بالتعاون مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المغربية لتكريم الجهات الفائزة من بين 156 مؤسسة وجمعية خيرية شاركت من أنحاء الدول العربية.

والجمعيات الفائزة، هي: الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية “بناء” بالسعودية، وجمعية بيت الخير بالإمارات، وجمعية ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية بالسعودية، وفي فرع المؤسسات المتوسطة، فازت جمعية وطنية وتطوير دور الأيتام بمصر، والجمعية الخيرية الإسلامية التطوانية بالمغرب، وجمعية البر الخيرية بصامطة بالسعودية؛ وفي فرع المؤسسات الصغيرة، فازت جمعية فتاة البدائع الخيرية للتنمية الاجتماعية بالسعودية، الجمعية المغربية لمساعدة الطفل والأسرة بالمغرب، والجمعية الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة بمصر.