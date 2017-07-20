المغرب يتوفر على أول مختبر مفتوح لمجموعة بوجو – سيتروين في إفريقيا

العلم: الرباط

وقع المغرب مؤخرا على اتفاقية إنشاء مختبر مفتوح لمجموعة بوجو سيتروين، هو الأول من نوعه في إفريقيا مخصص للتنقل المستدام.

وذكر بلاغ للجامعة الدولية للرباط، أن هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، يعتبر ثمرة تعاون بناء بين كل من الجامعة الدولية للرباط وجامعة محمد الخامس والشركة الفرنسية (بوجو – سيتروين)، مضيفة أن هذا المشروع سيشكل دعامة في مجال البحث والتطوير لمصنع (بوجو – سيتروين) الذي سيتم إنشاؤه بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.

ويشمل مشروع المختبر المفتوح عن الجانب المغربي، علاوة على الجامعة الدولية للرباط، كلا من جامعة محمد الخامس وجامعة ابن طفيل وجامعة القاضي عياض والمدرسة المركزية لمدينة الدار البيضاء، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية الأورو- متوسطية، وعن الجانب الدولي كلا من معهد لافاييت وجامعة ميسيسيبي ومعهد جورجيا للتكنولوجيا.

وأكد البلاغ أن هذا المشروع التي تم توقيع اتفاقية إحداثه في 25 يناير الماضي، يندرج في إطار”المبادلات والتعاون العلمي والتقني بين فرنسا والمغرب، ويعد اعترافا بتميز البحث والتكوينات التي تقدمها الجامعات المغربية ومدارس الهندسة”، مضيفا أن هذا المختبر الذي يجمع بين الجامعة والمصنع، ويعد الأول من نوعه مع مجموعة صناعية كبرى، “يمثل منعطفا تاريخيا في العلاقة بين الجامعات الوطنية والمقاولات التكنولوجية”.

وحدد أعضاء الائتلاف منذ التوقيع على المذكرة، برنامجا علميا للمختبر المفتوح، والذي يركز على ثلاثة محاور، وهي سيارة كهربائية في المستقبل، والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية في المستقبل.

وكشفت المشاريع الأولية للبحث أهمية هذا التعاون بالتوقيع على اتفاق إنشاء هذا المختبر المفتوح لمجموعة بوجو-سيتروين المغرب “التنقل المستدام في إفريقيا”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا “المختبر المفتوح للتنقل المستدام لإفريقيا” سيعزز شبكة 17 مختبرا مفتوحا، من بينها 12 في فرنسا، وأربعة في الصين (واحد في بكين، واثنان في شنغهاي وواحد في ووهان)، وواحد في البرازيل.