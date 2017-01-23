المغرب وست دول إفريقية يحتضنون التمرين السنوي لأفريكوم

العلم: الرباط

يحتضن المغرب بمعية ست دول إفريقية التمرين السنوي لأفريكوم، وفقا لبيان للجيش الأمريكي بإفريقيا، في فبراير القادم، تحت اسم «flintlocke» ، وبالاضافة الى المغرب تحتضن التمرين كل من تونس وموريتانيا والنيجر والكاميرون وتشاد وبوركينافاصو فضلا عن بلادنا.

وأوضحت القيادة الأمريكية في القارة السمراء، والمكلفة بتنسيق مختلف الأنشطة العسكرية والأمنية الأمريكية في المنطقة، أن التمرين السنوي سيضم 2000 جندي، ينتمون إلى 20 بلدا إفريقيا وأوروبيا ومن أمريكا الشمالية.

وستشارك كل من الجزائر وبوركينافاصو والرأس الأخضر والكاميرون والتشاد وموريطانيا والسينغال والنيجر ونيجيريا وتونس وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن المملكة المغربية.

ويهدف هذا التمرين حسب البيان، إلى تعزيز قدرة الدول الشريكة في المنطقة على الحفاظ على الحدود وضمان أمن الأشخاص، فضلا عن توطيد الشراكات بين الدول الإفريقية والأوروبية، وتطوير العمليات الخاصة لدول أمريكا الشمالية للتصدي للأزمات المحتملة.

وسيستمر التمرين لمدة ثلاث أسابيع متتالية.