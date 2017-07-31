المغرب مرشح لإستضافة البطولة العربية للأندية

العلم الإلكترونية

يتنافس المغرب، إلى جانب مجموعة من الدول العربية، على استضافة البطولة العربية للأندية، صيف 2018.

وحسب ما أكدت بعض وسائل الإعلام المصرية، فإن المغرب يتنافس إلى جانب دول تونس، والسعودية، والأردن من أجل استضافة النسخة المقبلة من المسابقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المغرب مرشح بقوة للفوز بشرف استضافة البطولة العربية للأندية، الموسم المقبل.

وجدير بالذكر أن مصر تحتضن النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية، التي تعرف مشاركة نادي الفتح الرباطي.