المغرب الفاسي يعسكر بإفران ويؤدي مستحقات لاعبيه وأطره ويعد بصرف منح التوقيع أواخر هذا الشهر

العلم: عبد الالاه شهبون

قررت إدارة المغرب الفاسي إقامة الفريق لمعسكر مغلق بمدينة افران، وذلك تحضيرا للموسم الرياضي المقبل الذي يراهن فيه الماص المنافسة على بطاقة العودة إلى البطولة الاحترافية الأولى.

وسيرحل الفريق بقيادة مدربه طارق السكيتيوي إلى افران يوم الاثنين 24يوليوز للدخول في تربصه الإعدادي الذي سيستمر 15 يوما أي إلى غاية 4 غشت القادم. وستتخلله ثماني مباريات ودية ضد الأندية التي تعسكر بنفس المدينة، أبرزها أولمبيك خريبكة ونهضة بركان وشباب أطلس خنيفرة.

وعلمت «العلم» أن الفريق الفاسي سيجري مباراة ودية هذا السبت أمام فريق وداد صفرو احد الأندية المنتمية لبطولة الهواة، وهي فرصة للمدرب السكيتيوي لتجريب عدد من اللاعبين الجدد الذي يرغب الفريق في ضمهم إلى صفوفه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية ،من اجل الوقوف على مؤهلاتهم التقنية والبدنية في أفق التعاقد معهم .

ومن جانب آخر أكدت بعض المصادر المسؤولة داخل الفريق أن الرئيس احمد المرنيسي قام بتسديد المستحقات المالية العالقة بذمته والمتمثلة في راتب شهر يونيو للاعبين والأطقم التقنية والإدارية والطبية، والمستخدمين واطر مدرسة الفريق، وأضافت ذات المصادر أن اللاعبين تلقوا وعودا من طرف المكتب المسير بالتوصل بمنح التوقيع التي تعود للموسم الرياضي المنصرم. وتركت هذه الخطوة ارتياحا كبيرا لدى جميع العناصر، خصوصا أن أغلبهم معيلين وحيدين لعائلاتهم.

وأشارت نفس المصادر أن إدارة الماص قررت التخلي عن اللاعب الايفواري دجيجي غيزا خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعدما تلقت عرضا رسميا من احد الفرق الإماراتية مقابل 900 مليون سنتيم، مع استفادة الفريق من نسبة مالية مهمة من أي صفقة انتقال قادمة للاعب. وقال المرنيسي في تصريح له إن اللاعب غيزا توصل أيضا بعرض على سبيل لإعارة من احد الفرق الخليجية بمبلغ 400 مليون سنتيم منها 200 مليون للاعب إلا انه تم رفضها، مؤكدا بأن التخلي عن غيزا سيكون بعد التعاقد مع بديل قادر على تقديم الإضافة للفريق.

وكان اللاعب الايفواري دجيجي غيزا قد توصل بعدة عروض احترافية من أندية وطنية كالوداد والرجاء البيضاويين ونادي الترجي التونسي، لكن الصفقة وصلت إلى الباب المسدود بسبب المطالب المالية للفريق الفاسي، ما دفع النادي التونسي إلى صرف النظر على الصفقة وتعاقد مع لاعب آخر.

وبخصوص قضية اللاعب حسام امعنان فقد طالب مسؤولو الماص من اللاعب أداء مبلغ 190 مليون سنتيم تنفيذا للعقد الذي يربط الطرفين، حيث يلزم الاتفاق اللاعب بدفع مبلغ 70 مليون سنتيم وهو قيمة الشقة التي اقتناها اللاعب بمدينة فاس ومبلغ 120 مليون سنتيم في حالة انتقاله لأي فريق آخر.

وكان اللاعب قد التحق بفريق الوداد دون أن يستفيد المغرب الفاسي من قيمة انتقال اللاعب، بسبب بعض الأخطاء التي أدت إلى انتقال امعنان دون مقابل إلى الفريق الأحمر، علما أن الأخير قريب حاليا الانضمام إلى نهضة بركان بعدما قطعت المفاوضات أشواطا جد متقدمة بين الطرفين خصوصا بعد إصرار المدرب رشيد الطاوسي على انتدابه للفريق.

كما تخلى الفريق الفاسي عن اللاعبين حسام الدين الصنهاجي لانتهاء عقده وعدم رغبة المدرب في استمراره رفقة الفريق إلى جانب الذي تم تسريحه لتدني مستواه.

وفي سياق آخر مازال الطرف المعارض للرئيس احمد المرنيسي يطالب بعقد جمع عام استثنائي، خصوصا بعد تجديد عقد المدرب طارق السكيتيوي لموسم إضافي ،وهي النقطة التي زادت في حدة الصراع بين الأعضاء المعارضين والرئيسي.

وقال خالد بنوحود في تصريح ل«العلم» بأن الرئيس احمد المرنيسي جدد للمدرب السكيتيوي بحثا عن مصلحة الفريق باعتباره ابن الفريق وقاده الموسم المنصرم إلى الفوز بكأس العرش وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الصعود إلى قسم الكبار. مضيفا أن الحكمة تتطلب من الجميع وخصوصا التيار المعارض مراعاة مصلحة الفريق والابتعاد عن الشخصنة التي قد تؤدي بالفريق إلى الهاوية .

وأوضح الناطق الرسمي للماص أن الفريق ليس حكرا على احد، مطالبا في الوقت ذاته بتضافر جهود جميع مكونات المغرب الفاسي من اجل إعادة الفريق إلى البطولة الاحترافية الأولى مكانه الطبيعي .

ويذكر أن الإطار الوطني طارق السكتيوي جدد عقده رفقة فريق المغرب الفاسي لموسم إضافي آخر قابل للتجديد في حال تحقيقه للصعود الموسم المقبل.

وكان الفريق قاب قوسين أو أدنى من العودة لقسم الأضواء لولى السرعة النهائية التي خانته خلال الدورات الأخيرة تاركا أمر معانقة البطولة الاحترافية لفريقي سريع واد زم والراسينغ البيضاوي.