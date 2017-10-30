المغرب‭ ‬لا‭ ‬يعترف‭ ‬ولن‭ ‬يعترف‭ ‬مستقبلا‭ ‬باستقلال‭ ‬كتالونيا

العلم: الرباط

أكد‭ ‬بلاغ‭ ‬لوزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬هي‭ ‬أيضا‭ ‬ومنذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‭ ‬تهديدا‭ ‬انفصاليا،‭ ‬لا‭ ‬تعترف،‭ ‬ولن‭ ‬تعترف‭ ‬مستقبلا‭ ‬بالإعلان‭ ‬أحادي‭ ‬الجانب‭ ‬لاستقلال‭ ‬كتالونيا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يتفهم‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬السلطات‭ ‬الاسبانية‭ ‬ويعبر‭ ‬عن‭ ‬تضامنه‭ ‬المطلق‭ ‬معها، وذلك يوم الجمعة الماضي‭.‬

وأبرز‭ ‬البلاغ‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تجتازها‭ ‬الجارة‭ ‬إسباينا،‭ ‬فإن‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬تقدم‭ ‬دعمها‭ ‬المطلق‭ ‬للحكومة‭ ‬الاسبانية‭ ‬،‭‬من‭ ‬اجل‭ ‬فرض‭ ‬احترام‭ ‬الدستور‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬وسيادة‭ ‬البلاد‭.‬

وكانت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬فرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وكذا‭ ‬الإتحاد‭ ‬الأروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قد‭ ‬رفضت‭ ‬الإعتراف‭ ‬بهذا‭ ‬الإستقلال‭ ‬مؤكدة‭ ‬دعمها‭ ‬للوحدة‭ ‬الترابية‭ ‬الإسبانية‭ ‬وحكومتها‭ ‬وكذا‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬رفضه‭ ‬لمحاولة‭ ‬الإنفصال‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭.‬

وقد‭ ‬جاءت‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬هذه‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المستقلة‭ ‬لكتالونيا ‬كارل‭ ‬بوكديمونت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬استقلال‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬برلمان‭ ‬كتالونيا ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬تطبيق‭ ‬الفصل ‭ ‬155من‭ ‬الدستور‭ ‬الإسباني‭ ‬والذي‭ ‬يلغي‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬مماثلة‭ ‬صلاحيات‭ ‬الحكومات‭ ‬المحلية‭.‬