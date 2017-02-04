المغربيان خليل الدامون وحمادي كيروم ضمن لجنة النقاد للأفلام العربية في مهرجان كان

26 ناقداً من 15 دولة بأنحاء العالم

العلم السينمائي: التهامي بورخيص

اختار مركز السينما العربية كل من الناقدين المغربيين “خليل الدامون” و”حمادي كيروم” ضمن لجنة تحكيم النقاد العرب والأجانب الذين سيقدمون جوائز النقد السينمائية بفعاليات مهرجان كان في دورته السبعين.

وكان قد كشف مركز السينما العربية عن أحدث مبادراته لدعم السينما العربية والترويج لها على المستوى العالمي، وهي جوائز النقاد السنوية ، والتي ستضم في لجنة تحكيمها 26 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 15 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية، وعبر تصويت أعضاء اللجنة سيتم اختيار أفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم، مخرج، مؤلف، ممثلة وممثل.

وبالإضافة للناقدين المغربيين، نجد في عضوية لجنة التحكيم كل من: إبراهيم العريس / لبنان، أحمد شوقي، أسامة عبد الفتاح، سمير فريد، طارق الشناوي / مصر، أوليفيّه بارليه / فرنسا، بشار إبراهيم / فلسطين، الإمارات، ديبوراه يانغ / الولايات المتحدة الأميركية، دراغان روبيشا / كرواتيا، جاي ويسبرغ / الولايات المتحدة الأميركية، حسام عاصي (سام) / فلسطين، بريطانيا، زياد خزاعي / العراق، المملكة المتحدة، سيدني لِفين / الولايات المتحدة الأميركية ، عبد الستار ناجي / الكويت، عرفان رشيد / العراق، إيطاليا، علا الشيخ / فلسطين، الإمارات، قيس قاسم / العراق، السويد، محمد بوغلّاب / تونس، محمد رُضا / لبنان، نبيل حاجي / الجزائر، نديم جرجوره / لبنان، إي نينا روث / الولايات المتحدة الأميركية، إيطاليا، هوفيك حبيشان / لبنان.

وتأسس المركز قبل ثلاثة أعوام على هامش مهرجان برلين السينمائي الدولي بهدف فتح نافذة احترافية لصناع الأفلام العرب للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم وتكوين شبكات أعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك والتوزيع الخارجي.

وقال أحمد شوقي الذي يتولى مدير هذه الدورة: “أعتقد أن السينما العربية كانت بحاجة لمثل هذه المبادرة التي تجمع بشكل ما إسهامات عدد من أبرز النقاد المتابعين للأفلام العربية والمواكبين لجديدها بكتاباتهم ليتم تحويل هذا إلى تقدير واحتفاء سنوي بالأفضل بين الأعمال السينمائية”.

وسوف يتم ترشيح الأفلام لـجوائز النقاد طبقاً للمعايير التالية: أن تكون قد عُرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2016 ، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم) ، كما يجب أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية) .