المعرض الجهوي للكتاب والنشر في دورته الثانية بورززات تحت شعار: الكتاب والقراءة أساس التنمية المستدامة

العلم الإلكترونية: متابعة

تنظم المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال –قطاع الثقافة– بجهة درعة تافيلالت، الدورة الثانية للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بمدينة ورزازات، بدعم من مديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لورزازات وبشراكة مع ومجلس جهة درعة تافيلالت، عمالة إقليم ورزازات، الجماعة الترابية لورزازات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2017 إلى غاية 26 منه، تحت شعار: ” الكتاب والقراءة أساس التنمية المستدامة” وستعرف الدورة الثانية من المعرض، مشاركة دور النشر الوطنية والجهوية والمكتبات المحلية والجهوية والوطنية، كما سيواكب هذه التظاهرة الثقافية المتميزة في نسختها الثانية، برنامج ثقافي وفني متنوع ومتعدد الفقرات، يشمل: ندوات فكرية، ورشات للفن التشكيلي، عروض فنية، أمسيات شعرية وفنية تراثية، مع توقيع إصدارات فكرية وعلمية. وتهدف الوزارة من خلال تنظيمها للمعارض الجهوية تقريب الكتاب من الناشئة والمهتمين المثقفين محليا وجهويا .

البرنامج الثقافي والفني للدورة (2) الثانية للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بورززات

شعار الدورة “الكتاب والقراءة أساس التنمية المستدامة”

التاريخ : من 21 إلى 26 أكتوبر 2017

المكان : ساحة الموحدين بورزازات

اليوم الأول: 21 أكتوبر 2017

الخامسة مساء: الافتتاح الرسمي للمعرض الجهوي للكتاب والنشر (زيارة الأروقة). بمشاركة فرقة تراثية محلية

اليوم الثاني :22 من أكتوبر 2017

الساعة العاشرة صباحا : زيارات منتظمة للمعرض من طرف تلاميذ المؤسسات التعليمية والمهنية ( كل صباح على الساعة 10صباحا خلال مدة المعرض مع التنشيط الفني ) .

الساعة: الحادية عشر صباحا: ساعة الحكي من تأطير ذ. الزين محمد – فقرة البهلواني لفائدة الأطفال للفنان خالد شرورو .

الساعة الثالثة عشية برواق المعرض:– توقيع وتقديم الكتب التالية :

كتاب: «حالاتي مدن” للكاتب: قاسم الأنصاري – تقديم مساعف خالد.

كتاب: «وحيدا تمضي … وحيدا تعود”للكاتبة: سميرة أملال -.تقديم: ذ بابا الشيخ صالح

كتاب: «طريز لحروف”للكاتب: إسماعيل الوعرابي تقديم- فاطمة الزهراء الوعراب

كتاب: «سيدي حمو واليهودي«للكاتب: عبد الحكيم باقي. تقديم محمد عليلوش

اليوم الثالث: 23 أكتوبر 2017

الساعة العاشرة صباحا : ورشة الفن التشكيلي والصباغة من إشراف ذة. عناية ايت حساين

الساعة الثالثة عشية بفضاء المعرض: توقيع الكتب التالية :

كتاب: «لحظات في محراب الصمت ” الكاتب: – إدريس الجرماطي .تقديم: ذ.سعيد بابا .

كتاب: «أسرار النجاح والسعادة في الحياة “للكاتب إبراهيم حيصر– تقديم ذ.واهروش الحسين

كتاب: «الرحلة الورزازية الكبرى “لكاتب مولاي المهدي بن علي الصالحي – تقديم ذ. مولاي لحسن أحمام

كتاب: «عزف على وثر الحكاية «: لنادي عكاظ للإبداع الأدبي والمسرحي (مجموعة من الشباب) تقديم ذ. خالد مساعف.

الساعة الخامسة مساء بفضاء المعرض:

– ندوة بعنوان: “أهمية الكتاب والقراءة في عصر التكنولوجيا والعولمة” بمشاركة:

– د. كريم الخلافة.

– د. محمد الركراكي.

د. الحبيب الحمداوي.

عبد الحق نيفراني

اليوم الرابع: 24 أكتوبر 2017

الساعة العاشرة صباحا: ورشة حول : القصة – الشعر بمشاركة : ذ. عبد الحكيم باقي

ذ. خالد مساعف

الساعة الثالثة عشية بفضاء المعرض:توقيع : حفل توقيع الإصدارات التالية :

كتاب: تدريس اللغة الامازيغية بالمغرب بين المنهج والممارسة (دراسة ميدانية) للكاتب محمد عليلوش تقديم ذ. مبارك عموري

كتاب: بياض إلى حينrien ne s’ écritللكاتب محمد البوعمراوي. – تقديم. إدريس الجرماطي

كتاب: اللغة والدلالة الكاتب كريم لخلافة تقديم ذ. جمال اوزين

D’aussi loin que je m’en souvienne للكاتب احمد الصالحي. تقديم ذ. محمد أماد

اليوم الخامس:25 أكتوبر 2017

الساعة العاشرة صباحا: زيارات منتظمة للمعرض من طرف تلاميذ المؤسسات التعليمية والمهنية

الساعة العاشرة والنصف ساعة القراءة من تاطير ذ عموري امبارك

الساعة الثالثة عشية : تقديم وتوقيع إصدارات:

” تازناخت الكبرى” الكاتب: محمد بولهريس تقديم ذ. الحسين حمداوي

” هوية السينما المغربية / فتنة اللامرئي وقلق المغلوبين” للكاتب حميد اتباتو، تقديم:د. عمر بابا

الساعة الخامسة مساء : ندوة علمية حول موضوع

” المؤهلات الثقافية، السياحية والسينمائية بالجهة ” ورزازات نموذجا بمشاركة : ذ.محمد لويحي –

ذ.حميد ختوش. – ذ.حميد تباتو

اليوم السابع: 26 أكتوبر 2017

الساعة العاشرة صباحا: مواصلة زيارة تلاميذ المؤسسات التعليمية والمهنية

الساعة الثالثة عشية : تقديم وتوقيع الكتب التالية :

–” تافسوت ن أسنان” للشاعرة صفية عز الدين –تقديم:ذ. إدريس الراقبي

للكاتب سعيد ايت كوكو –تقديم: عبد الحكيم باقيTagoRt n TguRiwin —

— شذرات على ضوء الأمل الشاعرة فاتيحة جعفري –تقديم: ذة. سميرة أملال.

الساعة السادسة مساء: –أمسية شعرية بمشاركة –

– ذ. قاسم الأنصاري – ذة. سميرة أملال – ذة. صفية عز الدين – ذ. كوكو سعيد – ذ. إدريس الراقبي –

ذ. مولاي الطيب لهبابنة – ذ. عبد اللطيف مكاوي – ذ. إسماعيل الوعرابي – ذ. مولاي عبد العزيز المكي الناصري – ذ. محمد ابو ماضى – شعراء القصبة الشباب.

_ تنشيط ذ. مصطفى أفقير – وصلات موسيقي- الفنان الموسيقي مصطفى الوردي.