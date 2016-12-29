فاز المصري محمد صلاح، لاعب نادي روما الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2016 في حفل جوائز “غلوب سوكر”، الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية.

وحقق المصري مفاجأة، حيث كانت جميع التوقعات تصب في خانة الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

كما تفوّق المصري على المغربي مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذي كان مرشحا بدوره للفوز بالجائزة.

وهنأ قائد أسود الأطلس، الفائز بنفس الجائزة سنة 2014، محمد صلاح مؤكدا أنه يستحقها ويشرف العرب في أوروبا.

وكان صلاح قد احتل المركز الـ 65 في قائمة أفضل مئة لاعب في العالم لعام 2016 التي أعلنت عنها صحيفة “الغارديان” البريطانية.

كما اختارت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية اللاعب الدولي المصري ضمن قائمة أفضل 50 لاعبا في العالم في 2016، والتي ضمت 22 لاعبا من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسعة لاعبين من الدوري الألماني، و14 من الليغا الإسبانية، وخمسة لاعبين من الدوري الإيطالي.

وكان صلاح، الذي لعب في بازل السويسري من قبل، ضمن القائمة الأولية التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2016.

وضمت إلى جانب صلاح كل من الجزائريين رياض محرز وإسلام سليماني، والسنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ، قبل أن يستبعد صلاح وسليماني من القائمة النهائية.