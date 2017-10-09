المشاركون في المهرجان المتوسطي يزورون معرض الصور ببهو جماعة وجدة وقاعة السينما بالمنتزه الترفيهي

العلم: وجدة: محمد بلبشير

استقبل الدكتور عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة يوم الخميس الماضي بمقر الجماعة عددا من الفنانين والممثلين السينمائيين المشاركين في المهرجان المتوسطي للفيلم والذين ينتمون لعدة دول عربية وأوربية. واطلع الوفد السينمائي على صور المعرض الدائم ببهو الجماعة، في الوقت الذي كان رئيس الجماعة يشرح لهم تاريخ المدينة والشخصيات التاريخية التي زارت مدينة وجدة في حقبة زمنية تاريخية.

وبقاعة الاجتماعات، عقد رئيس الجماعة لقاء موسعا مع الوفد المذكور، استعرض من خلاله التحول الاقتصادي والاجتماعي والعمراني الذي شهدته مدينة وجدة خلال السنوات الأخيرة بفضل الرعاية المولوية التي خص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه المنطقة من ربوع المملكة.

وفي كلمته بالمناسبة، أعطى حجيرة تصورا لمستقبل المدينة والمشاريع الكبرى التي تدخل في إطار رؤية وجدة 2020. وعلى المستوى الثقافي تحدث الرئيس عن المعلمة الفنية التي شيدت بمدينة وجدة والمتمثلة في مسرح محمد السادس حيث اعتبره فضاء لأهم الملتقيات والمهرجانات المغاربية والعربية والدولية. وشجع الرئيس مثل هذه المهرجانات الفنية والثقافية التي تساعد على تسويق المدينة.

ونيابة عن الفنانين والممثلين المشاركين في المهرجان المتوسطي، تناول الكلمة الفنان والمخرج السينمائي إدريس الروخ الذي شكر رئيس الجماعة على حفاوة الاستقبال وأبدى الفنان الكبير إعجابه بالمنجزات التي عرفتها مدينة وجدة على المستوى الثقافي والمعارض الفنية وبناية المسرح، وتأسف لغياب قاعة للسينما. فرد عليه رئيس الجماعة أن القاعة موجودة بمواصفات عالمية بالمنتزه الترفيهي بحي التقدم، وتشمل قاعة سينمائية متطورة تحتوي على 1200 مقعد وقاعة أخرى ( ثلاثية الإبعاد ). وهكذا دعاهم لزيارة القاعة والمنتزه الترفيهي، فكانت دهشتهم كبيرة عند الوقوف على آخر التقنيات الحديثة للعرض بالقاعة السينمائية المحدثة..