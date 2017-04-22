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المسلماني | الرئيس أحمدي نجاد…وظهور المهدي المنتظر

  • 22 أبريل 2017

المسلماني | الرئيس أحمدي نجاد…وظهور المهدي المنتظر

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1 تعليق

  • ولد البشير
    23 أبريل 2017, 06:47

    المهدي المنتظر هو رجل من عامة الناس سيصلحه الله في ليلة ويبعثه بعد أن يعم الفساد البر والبحر وسيكون إسمه على إسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واسم ابيه عبد الله ، لا هو في سرداب ولا مخلذ ولا محنط ، رؤساء إيران يستغلون خرافة السرداب ورؤساء أمريكا يستغلون الكائنات الفضائية وينسبون إليهم تطور التقنيات الآلية، سذاجة قوم عند قوم فوائد.

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