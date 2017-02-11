المسطرة الغيابية في حق أنوزلا

العلم: الرباط

أمرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا بعد زوال أمس الخميس 9 فبراير 2017 إجراء المسطرة الغيابية في حق الصحفي علي انوزلا رئيس تحرير جريدة «لكم» الإلكترونية المتابع بمقتضى قرار الإحالة بتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا ارهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة ارهابية طبقا لصك الاتهام.

وقد اتخذ قرار المسطرة الغيابية في حق أنوزلا في الجلسة الثامنة لمحاكمته لكون طي الاستدعاء يؤكد مغادرته لعنوانه مما تعذر معه عدم تحديده.

وقد أخرت الهيئة القضائية الملف لجلسة 6/4/2017.