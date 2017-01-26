المروحيات الطبية التابعة لوزارة الصحة تواصل تدخلاتها لإنقاذ حالات صحية حرجة بأغلب أقاليم المملكة

المروحيات الطبية التابعة لوزارة الصحة تواصل تدخلاتها لإنقاذ حالات صحية حرجة بكل من تاونات وميسور وبولمان وتازة وبويبلان وبومية وأزيلال ووجدة

* العلم الإلكترونية: متابعة

نقل سيدة حامل في وضعية حرجة بواسطة المروحية الطبية من الجماعة القروية تمضيت بإقليم تاونات إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس

قامت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس وبتنسيق مع المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بإقليم تاونات وبتعاون مع السلطات الاقليمية، أمس الأربعاء 25 يناير 2017، بنقل سيدة حامل في وضعية حرجة من الجماعة القروية تمضيت التابعة لإقليم تاونات إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بواسطة الوحدات الطبية المتنقلة والمروحية التابعة لوزارة الصحة ليتم التكفل بهذه السيدة وتقديم الفحوصات الطبية والعلاجات الأساسية اللازمة لها.

إسعاف طفل رضيع ذو خمسة أشهر يعاني التهابا حادا بالقصبات الهوائية ونقله بواسطة المروحية الطبية من ميسور إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس

في إطار العمليات التي تقوم بها المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس من أجل فك العزلة على المتضررين من انخفاض درجة الحرارة بالجهة، تم بتنسيق مع المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بإقليم بولمان، وبتعاون مع السلطات الإقليمية، تمكنت مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية 05، يوم الثلاثاء 24 يناير 2017، من إسعاف طفل رضيع ذو خمسة أشهر يعاني من التهاب حاد بالقصبات الهوائية، ونقله من المستشفى الاقليمي بميسور، مصحوبا بوالدته، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بواسطة الوحدات الطبية المتنقلة والمروحية التابعة لوزارة الصحة،

وقد تكلف طاقم طبي وشبه طبي بإسعاف الطفل على متن المروحية الطبية، إلى حين وصوله إلى المركز الاستشفائي الجامعي حيث تم التكفل بعلاجه في قسم الأطفال بمستشفى الأم والطفل، ومواصلة علاجه بالمصالح الطبية المختصة.

إسعاف ونقل سيدة حديثة الوضع ووليدها من دار الولادة بالجماعة الحضرية ببولمان إلى مستشفى الغساني بفاس لمواصلة العلاج والاستشفاء

في إطار تفعيل « عملية رعاية 2017 » التي تهدف إلى الاستجابة للحاجيات الصحية لساكنة المناطق المتضررة من موجة البرد، عملت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم بولمان وبتعاون مع السلطات الإقليمية أمس الأربعاء 25 يناير 2017، على إسعاف ونقل سيدة حديثة الوضع ووليدها من دار الولادة بالجماعة الحضرية لبولمان التابعة لإقليم بولمان إلى المركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس، وذلك على متن المروحية الطبية التابعة للجهة، حيث أن الوضعية الصحية للأم كانت تستدعي نقلها إلى مستوى أعلى من التكفل الصحي لمواصلة العلاج والاستشفاء إلى حين الاطمئنان على صحتها وصحة مولودها.

إنقاذ سيدة حامل في وضعية حرجة ونقلها بواسطة المروحية الطبية من الجماعة القروية تازارين بإقليم تازة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بفاس

على إثر موجة البرد التي تعرفها عدة مناطق في الجهة ولفك العزلة عن المتضررين من انخفاض درجة الحرارة، كثفت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس نشاطاتها المتنقلة، وخاصة منها الاستعجالية، حيث نظمت بتنسيق مع المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بإقليم تازة وبتعاون مع السلطات الاقليمية عملية نقل سيدة حامل في وضعية حرجة بواسطة الوحدات المتنقلة والمروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة من الجماعة القروية بتازرين التابعة لإقليم تازة نحو المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني حيث تم التكفل بالحالة إلى أن تم الوضع في ظروف جيدة.

إنقاذ سيدة حامل في وضعية خطيرة بعد أن جاءها المخاض قبل الأوان من دوار آيت زيد بمنطقة بومية ونقلها بالمروحية الطبية إلى المستشفى المدني المتنقل بالقباب

تمكنت المروحية الطبية الاستعجالية 09، يوم الثلاثاء 24 يناير 2017، من نقل السيدة (م.خ) عمرها 27 سنة، وهي حامل، من دوار آيت زيد، قيادة بومية بإقليم ميدلت المحاصر بالثلوج، إلى المستشفى المدني المتنقل المقام بدائرة القباب بإقليم خنيفرة.

وكانت هذه السيدة في وضعية خطيرة بعد أن جاءها المخاض قبل الأوان بسبب انخفاض درجات الحرارة بعد التساقطات الثلجية الكثيفة التي عرفتها المنطقة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لها في منزلها ليتم حملها لمسافة طويلة، وسط مسالك جبلية وعرة، للوصول إلى مكان وجود المروحية الطبية، وبعد ذلك يتم نقلها جوا إلى قسم الولادة بالمستشفى المدني المتنقل لإخضاعها للفحوصات والمراقبة الطبية.

إنقاذ سيدة حامل في شهرها الثامن وفي حالة مخاض بنواحي بويبلان ونقلها بالمروحية الطبية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس

تمكنت مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية 05، يوم الثلاثاء 24 يناير 2017، من إسعاف امرأة حامل في شهرها الثامن في حالة مخاض، حيث تم نقلها من منطقة محصورة بالثلوج بنواحي مدينة بويبلان إلى المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس بواسطة المروحية الطبية لوزارة الصحة مرفوقة بطاقم طبي وتمريضي.

وقد تظافرت جهود كل من المصالح الاستعجالية للمركزين الاستشفائيين بفاس ووجدة، مصالح وزارة الصحة بالمنطقة والسلطات المحلية من أجل إنقاذ المريضة بواسطة المروحية الطبية، وقد أجريت لها الفحوصات الضرورية.

إنقاذ سيدة حامل في شهرها الرابع إثر مضاعفات صحية بسبب سقوطها في انزلاق بمحيط منزل أسرتها بإقليم أزيلال

قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع إدارة المستشفى الاقليمي بأزيلال والسلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية SAMU بمراكش، صباح يوم الثلاثاء 24 يناير2017، بنقل السيدة (ر.ف) البالغة من العمر 31 سنة من دوار اكرد سديدن بالجماعة الترابية زاوية أحنصال إلى المستشفى الاقليمي بأزيلال بواسطة المروحية الطبية.

وكانت هذه السيدة الحامل في شهرها الرابع، قد تعرضت لمضاعفات صحية بسبب سقوطها في انزلاق بمحيط منزل أسرتها، مما استوجب نقلها، بوجه السرعة، على متن المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة رفقة طاقم طبي وشبه طبي، إلى المستشفى الاقليمي بأزيلال، حيث أجريت لها مجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وقد خلف هذا التدخل الطبي الاستعجالي ارتياحا كبيرا وسط عائلتها، كما لقي استحسانا لدى ساكنة هذه المنطقة النائية والتي يصعب الوصول إليها برا بسبب الثلوج.

إنقاذ مريض مصاب بالربو ونقله بالمروحية الطبية لوزارة الصحة الى المستشفى الاقليمي بأزيلال للاستشفاء والعلاج

قامت مندوبية وزارة الصحة بإقليم ازيلال، بتنسيق مع إدارة المستشفى الاقليمي بأزيلال والسلطات المحلية والمصلحة الاستعجالية SAMU بمراكش، زوال يوم الثلاثاء 24 يناير2017، بنقل السيد (م .ا) البالغ من العمر 39 سنة من دوار احداد بالجماعة الترابية واولى الى المستشفى الاقليمي بأزيلال.

وكان هذا المريض، الذي يشكو من ربو مزمن، قد تعرض لنزلة برد حادة مع تدهور في حالته الصحية، وتم نقله استعجاليا على متن المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة رفقة طاقم طبي وشبه طبي، إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال، من أجل الاستشفاء والعلاج.

إسعاف سيدتين بواسطة المروحية الطبية الأولى حامل تعرضت لمضاعفات المخاض السابق لأوانه والثانية لسيدة تعرضت لنزيف حاد إثر إجهاضها لجنينها ذو الثلاثة أشهر

تستمر مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية 05 في إنقاذ الحالات الاستعجالية، حيث تمكنت في عمليتين، أمس الأربعاء 25 يناير 2017، من إسعاف سيدتين بواسطة المروحية الطبية.وتتمثل الحالة الأولى في سيدة حامل تعرضت لمضاعفات المخاض السابق لأوانه، وقد نقلت من مدينة بولمان إلى المركز الاستشفائي بفاس، أما الحالة الثانية فهي لسيدة في الخامسة والثلاثين من عمرها تعرضت لنزيف حاد إثر إجهاضها لجنينها ذو الثلاثة أشهر.

وتكلف طاقم طبي وشبه طبي تابع للمركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة بتقديم الإسعافات الأولية للمريضتين على متن المروحية الطبية، إلى حين وصولهما إلى المركز الاستشفائي بفاس، ليتم استكمال العلاجات الضرورية لهما، واستقبالهما بالمصلحة المتخصصة والمناسبة لحالتهما.

وتجدر الإشارة إلى أن نقل هؤلاء المرضى والنساء الحوامل إلى المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية والجهوية وكذا المستشفى المدني المتنقل يتم بغرض ضمان التكفل الكامل بحالاتهم الصحية وتمكينهم من متابعة الاستشارات والعلاجات الضرورية وكذا الاستشفاء.