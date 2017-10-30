المركز الجامعي يحدث عيادة قانونية لتقديم الاستشارة القانونية بالمجان

العلم: عبد الرحيم عياد

أعلن الدكتور محمد الغالي مدير المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة، التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش عن احداث عيادة قانونية بالمركز الجامعي، وذلك سعيا إلى انفتاح أكبر للمؤسسة الجامعية على محيطها السوسيو-ثقافي، وذلك على هامش الندوة العلمية التي نظمها المركز في موضوع «حقوق الانسان بين الخصوصية والكونية»، وذلك بالقاعة الكبرى بفضاء المربوح قلعة السراغنة، بحضور ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي.

محمد الغالي أكد أن إحداث هذه العيادة يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز و ترسيخ ثقافة حقوق الانسان بالوسط الجامعي وفي صفوف الطلبة، وأنها ستكون خطوة متميزة وأساسية نحو نشر أساليب التعلم التفاعلي وصقل مهارات الطلبة المهنية وتعزيز مهاراتهم التواصلية، كما ستعمل على البحث عن حلول للقضايا التي تشغل بال الرأي العام المحلي من خلال التعاون مع المختصين والمنظمات والهيئات الحقوقية.

وقد تم تكليف الدكتور محمد الزهراوي، الأستاذ بالمركز الجامعي، بالإشراف على إدارة هاته العيادة، والذي صرح للعلم أنها ستسعى بتنسيق مع المركز الجامعي ومختصين في المجال الحقوقي والقانوني إلى نشر الثقافة القانونية وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية المجانية والتوجيه للفئات الفقيرة وتمكينها من المعلومات القانونية والاستشارة، كما ستعمل على تدريب طلبة العلوم القانونية على الاحتكاك بالنوازل القانونية وحلها بالتواصل المباشر مع أصحابها، كما ستعمل هذه العيادة، يضيف الدكتور الزهراوي، على التنسيق مع المؤسسات الرسمية الحقوقية وغير الرسمية لإيجاد حلول لبعض الاشكالات المحلية ذات الاهتمام المشترك وذلك من خلال خلق اقطاب متعددة داخل العيادة تعمل على تسهيل تواصل المواطنين مع بعض الجهات المختصة ومحاولة ايجاد حلول عملية لبعض المشاكل التي يتخبط فيها المواطنين.